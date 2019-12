Moon Knight – Daniel Radcliffe w tytułowej roli?!

Co jakiś czas pojawiają się ostatnio mniej lub bardziej ciekawe doniesienia związane z jednym z bardziej obiecujących projektów serialowych związanych z Marvel Cinematic Universe. Ten z całą pewnością należy do tych drugich.

Moon Knight jest specyficzną postacią do odegrania. Nie jest to postać o imponujących gabarytach – nie powinien grać go zatem nikt o posturze Chrisa Hemswortha czy Chrisa Evansa – do tego psychiczne problemy, z jakimi boryka się ta postać wymagają bardziej… niekonwencjonalnego aktora do przejęcia tej roli.

Full Circle Cinema, portal którego doniesienia nieraz się sprawdzały, przyznaje, że Marvel poważnie zastanawia się nad obsadzeniem byłego już ekranowego Harry’ego Pottera. I cóż, na pewno ta rola mogłaby wreszcie pozwolić Radcliffe’owi nieco oderwać się od ikonicznego wizerunku, z jakim najczęściej się go kojarzy. Na razie pozostaje nam czekać na jakieś oficjalne informacje.

Moon Knight to drugi serial na Disney+, który został zapowiedziany na D23. Bohaterem jest Marc Spector – były najemnik, który został uratowany przed śmiercią na egipskiej pustyni i obdarzony nadludzkimi mocami boga Chonsu. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych przywdziewa kostium tytułowego Moon Knighta, który nie jest jedynym alter-ego Spectora. Jego moc zależy od fazy Księżyca. Postać ta często przez swoją brutalność porównywana jest do Batmana.

Produkcja będzie tworzona przez Jeremy’ego Slatera. Wśród jego dzieł można zauważyć wątpliwej jakości Fantastyczną Czwórkę, ale również świetnie przyjęte The Umbrella Academy. Był on twórcą całego serialu i odpowiadał w dużej mierze za jego sukces. To więc autor, którego produkcje prezentują zaskakująco różnorodny poziom. W końcu oprócz dwóch wyżej wspomnianych, pracował on również przy netflixowym Notatniku śmierci jak i Egzorcyście od FOX. Pozostaje więc mieć nadzieję, że przy Moon Knight trafimy na moment jego wysokiego poziomu twórczego.

Warto nadmienić, iż w drodze jest także jeszcze inna, także będąca zwyczajowo bardziej na uboczu superbohatera.

Jennifer Walters, znana jako She-Hulk, jest odnoszącą sukcesy prawniczką oraz kuzynką Bannera. Nie ujawniono, czy w MCU też tak będzie. W komiksach bohaterka uległa poważnemu wypadkowi, a Bruce, aby uratować jej życie, postanowił przeprowadzić transfuzję własnej krwi. Na skutek tego Jennifer zamieniła się w żeńską wersję Hulka, jednak po przemianie zachowała swoją inteligencję oraz osobowość.

Scenarzystką przydzieloną do serialu jest Jessica Gao, Pracowała ona przy kultowym już Rick i Morty, i zdobyła nagrodę Emmy za odcinek Pickle Rick. Oprócz tego, najbardziej znanym dziełem Gao jest Dolina Krzemowa. Odpowiadała ona za dwa odcinki amerykańskiej komedii. Teraz będzie ona mogła dodać do swojego portfolio serial z kręgu MCU. Będzie to również pierwsza produkcja, nad którą ma okazję pracować od początku do końca. Wszystkie odcinki mają wyjść spod jej pióra.

Źródło: comicbookmovie.com / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe