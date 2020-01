NOS4A2 – polska premiera w czwartek 9 stycznia wyłącznie na AMC Polska

Pierwszy sezon „NOS4A2”, serialu utrzymanego w gatunku horroru nadprzyrodzonego, będzie mieć premierę 9 stycznia 2020 o 22:00 na kanale AMC.

„NOS4A2” to adaptacja bestsellerowej powieści Joego Hilla z 2013 roku o tym samym tytule. O procesie powstawania tej historii, inspiracjach i wpływie jaki mają na jego twórczość rodzice – Stephen i Tabitha King – autor opowiada tutaj.

Serial skupia się na Vic McQueen, granej przez Ashleigh Cummings (Szczygieł), utalentowanej dziewczynie, która odkrywa w sobie nadnaturalną umiejętność do odnajdywania zagubionych rzeczy. Ten dar sprawia, że wchodzi w drogę nieśmiertelnemu Charliemu Manxowi, granemu przez nominowanego do nagrody Emmy® Zachary’ego Quinto („Star Trek”, „American Horror Story”). Manx posiada nadprzyrodzone moce, które pozwalają mu żywić się duszami dzieci by zachować wieczną młodość. To, co z nich zostaje zabiera do Christmaslandu (Gwiazdkowej Krainy) – dziwacznego tworu swojej wyobraźni. Tu codziennie trwa Boże Narodzenie, a bycie smutnym jest wbrew zasadom. Vic stara się pokonać Manxa i uratować jego ofiary, ale sama musi uważać, by nie popaść w obłęd i nie stać się jedną z nich.

Dużą rolę w „NOS4A2” odgrywa charakteryzacja. Zachary Quinto przechodzi przez fascynujące transformacje, mające odzwierciedlać gwałtownie zmieniający się wygląd Manxa. Przebieg i efekty pracy charakteryzatorów, wykonywanej niemal każdego dnia na planie zdjęciowym, można zobaczyć tutaj.

„Ten niesamowity serial wykorzystuje cały potencjał przerażającej powieści Joego Hilla. Całość jest sprawnie zarządzana przez Jami O’Brien, a role Zacharego Quinto, Ashleigh Cummings i reszty utalentowanych aktorów zasługują na największe uznanie” powiedział David Madden, szef programmingu AMC, BBC America, IFC, SundanceTV i AMC Studios po ogłoszeniu w tym roku, że serial będzie kontynuowany. „Od samego początku >>NOS4A2<< trzymał widzów w napięciu – a teraz jesteśmy gotowi, by ponownie zanurzyć się w tę opowieść w 2. sezonie”.

„Jestem podekscytowana możliwością przeniesienia do telewizji dalszej części wspaniałej powieści Joego Hilla. Joe ma niespotykaną wyobraźnię” dodała O’Brien. „Uwielbiam ten świat i te postaci, a nasi koledzy z AMC byli wspaniałymi partnerami. Jestem wdzięczna za to, że mogę być częścią świata NOS4A2”.

Producentami wykonawczymi serialu „NOS4A2” jest showrunnerka Jami O’Brien („Fear the Walking Dead”, „Hell on Wheels”), Lauren Corrao, dyrektor generalny Tornante Television, i Joe Hill. Poza Quinto i Cummings w serii występują Ólafur Darri Ólafsson („Lady Dynamite”) jako Bing Partridge, Virginia Kull („The Looming Tower”) jako Linda McQueen, Ebon Moss-Bachrach („The Punisher”) jako Chris McQueen i Jahkara Smith (aka Sailor J) jako Maggie Leigh. Seria została wyprodukowana przez AMC Studios we współpracy z Tornante Television.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: AMC