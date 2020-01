Peaky Blinders – prace nad 6. sezonem rozpoczęte. Poznajcie tytuł pierwszego odcinka nowej serii!

View this post on Instagram

We are in pre-production on Season 6. More to come. By Order of… . . . . @peakyblindersofficial #peakyblinders #peaky #peakyblindersedit #peakyblinder #peakyblindersseason5 #peakyblindersseason6 #peakyblindersseason6waiting #peaky_blinders @ofycm @finn_cole @anyataylorjoy @boyceyboycey #arthurshelby #paulanderson @kate_phillipsss @charlenemckenna @scandalous_13 @annacalvi #helenmccrory @_porvata_ #pollygray #tomhardy #alfiesolomons #cillianmurphy #tommyshelby #byorderofthepeakyblinders #peakyblindersseason6