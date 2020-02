Simpsonowie – Kevin Feige zaliczy gościnny występ!

Simpsonowie to produkcja, która stara się nadążać za aktualnymi trendami. Stąd gościnne występy różnego rodzaju postaci .

Tym razem w kultowym serialu pojawił się nie kto inny, jak Kevin Feige. Sternik Marvel Cinematic Universe podłożył głos pod… Chinnoka. Chyba nie musimy dodawać, kogo przypomina z wyglądu.

Źródło: Deadline / Ilustracja wprowadzenia: kadr z serialu Simpsonowie