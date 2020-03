Spin-off The Walking Dead z przesuniętą datą premiery

Wypuszczenie serialu na czas epidemii to jedna z najlepszych decyzji jaką może podjąć stacja. Mamy w końcu do czynienia z ogromną ilością potencjalnych odbiorców, którzy nie mają co robić. Niestety The Walking Dead: World Beyond, mimo bycia na ostatniej prostej utknęło w postprodukcji. Serial w całości nagrano już na planie. Zamknięte studia zajmujące się montażem i szeroko pojętymi poprawkami nie pozwalają jednak na ukończenie produkcji. Premierę, przesunięto więc przesunięta na nieokreśloną przyszłość w tym roku.

The Walking Dead: World Beyond is moving its premiere date from Sunday April 12th to later this year.

Follow us on @TWDWorldBeyond for updates. pic.twitter.com/3HCHHOIkyE

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) March 20, 2020