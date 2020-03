Stargirl – znamy oficjalną datę premiery

Kolejny serial od CW jest już na horyzoncie. Stargirl pojawi się na kanale 12 maja.

Podczas gdy filmowe uniwersum DC dopiero wyszło z etapu raczkowania, CW wprowadza do swojej olbrzymiej już gamy bohaterów kolejną postać. Tym razem jest to Stargirl, czyli nastoletnia Courtney Whitmore. Jest ona zwykłą nastolatką, która razem z matką i ojczymem przeprowadza się do Blue Valley. Problemy takie jak nowa szkoła czy wiele nieznanych twarzy stają się niczym, gdy Courtney odkrywa wielki sekret. Jej ojczym okazuje się byłym pomocnikiem jednego ze znanych superbohaterów. Nastolatka zauważając szansę wykrada zakurzony już sprzęt herosa i staje się tytułową Stargirl.

It’s her turn to carry the torch. Stargirl premieres Tuesday, May 12 on The CW! Stream next day free only on The CW App. #DCStargirl pic.twitter.com/lsh7uS8WIJ — Stargirl (@stargirl_cw) March 4, 2020

Producentem jak i scenarzystą serialu będzie Geoff Johns. To dobry znak, ponieważ jest on samym twórcą postaci Stargirl w komiksach. Nie ma chyba więc nikogo kto lepiej rozumiałby tę bohaterkę niż jej „ojciec”. Co oczywiste w projekt zaangażowany jest również Greg Berlanti. Nikogo nie powinno to dziwić biorąc pod uwagę, że maczał on palce we właściwie każdej serialowej produkcji DC jaka powstała od lat. Fani seriali superbohaterskich CW, powinni więc poczuć się jak w domu.

