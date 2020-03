The Last of Us – kompozytor z gry dołącza do serialu HBO!

Gustavo Santaolalla – który stworzył niezapomniane soundtracki do The Last of Us i dodatku Left Behind, a także zajmie się muzyką w zbliżającej się części drugiej – będzie czuwał nad ścieżką dzwiękową serialu HBO. Poinformował o tym sam scenarzysta:

Well this is exciting! Beyond lending his incredible musical talent to The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla is joining us to bring over The Last of Us to HBO!

— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 11, 2020