To jest muzyka- sprawdź swoją wiedzę w quizie i oglądaj SundanceTV w maju!

W każdy piątek maja od godz. 22:00, SundanceTV zaprasza na cykl filmowy „To jest muzyka”, a w nim na filmy dokumentalne przedstawiające historie, w których muzyka odgrywa główną rolę. Emitowane dokumenty prezentują historie popularnych i tych mniej znanych zespołów ukazując ich drogę na szczyt, a czasem przyczyny ich upadku, opowiadają o wydarzeniach muzycznych, które zmieniły świat i stały się doświadczeniem pokoleniowym, jak również pokazują osobiste tragedie artystów, które miały wpływ na ich twórczość. Muzyczne dokumenty emitowane w majowym cyklu filmowym dostarczą widzom więcej emocji niż niejeden film fabularny czy serial telewizyjny.

W wyjątkowym cyklu „To jest muzyka” zaprezentowane zostaną między innymi: „I’m Not in Love: The Story of 10cc” – obraz ukazujący różnorodność i niespotykany talent czterech muzyków zespołu 10cc; dokument „Come Together: The Rise of the Festival”, który śledzi niezwykły rozkwit zjawiska jakim jest festiwal muzyczny; zabawny, poruszający i jednocześnie budujący dokument „PULP: film

o życiu, śmierci i supermarketach”; czy „Nick Cave and The Bad Seeds: One More Time with Feeling” dokumentujący dramatyczne chwile w życiu artysty, które towarzyszyły pracom nad albumem „Skeleton Tree”.

Na muzyczną ucztę w ramach cyklu „To jest muzyka” zapraszamy w każdy majowy piątek od 22:00.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe