Wiedźmin – pojawiły się pierwsze recenzje. Opinie są podzielone

I wreszcie na platformie Netflix można obejrzeć ten wielki hit. Jednocześnie w sieci do przeczytania są już pierwsze recenzje.

Wiedźmin na pewno nie zaliczył piorunującego startu, jeżeli chodzi o oceny krytyków zagranicą. Po 15 recenzjach na Rotten Tomatoes 67% z nich jest pozytywnych, cała reszta bardzo często poddaje sporej krytyce materiał Netfliksa. Padają na przykład zarzuty, że o ile serial powinien przypaść do gustu fanom pierwowzoru, innym widzom trudno będzie to zarekomendować. Dla innych produkcja jest zlepkiem zbędnych i powtarzalnych elementów gatunku. Istotna jest właśnie uwaga, jakoby osoby niemające wcześniej do czynienia z książkami lub chociaż grami czują się zagubione w tym uniwersum. Ale nie zapominajmy o krytykach, którzy cenią sobie tę produkcję, chwaląc m.in. wierność książkom, epickie sceny i grę Cavilla.

Wiedźmin to ekranizacja serii powieści i opowiadań fantasy autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Oficjalny opis serialowej adaptacji brzmi następująco: Geralt z Rivii (Henry Cavill), samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę (Anya Chalotra) i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę (Freya Allan). Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw.

W postać Geralta z Rivii wcieli się Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Liga Sprawiedliwości), a w pozostałych głównych rolach wystąpią Anya Chalotra (A.B.C., Wanderlust) jako Yennefer i Freya Allan (The Third Day, Kraina bezprawia) jako Ciri. W pozostałych rolach pojawią się: Jodhi May (Gra o Tron, Geniusz) jako Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) jako Eist, Adam Levy (Knightfall, Przekręt) jako Myszowór, MyAnna Buring (Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza, Lista płatnych zleceń) jako Tissaia, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) jako Fringilla, Therica Wilson-Read (Profil) jako Sabrina, Emma Appleton (The End of The F**king World) jako Renfri, Eamon Farren (A.B.C.,Twin Peaks) jako Cahir, Joey Batey (Templariusze, Cormoran Strike) jako Jaskier, Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) jako Stregobor, Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) jako Istredd, Maciej Musiał (1983) jako Sir Lazlo, Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) jako Dara oraz Anna Shaffer (Harry Potter) jako Triss.

Pierwszy sezon Wiedźmina liczyć będzie osiem odcinków, które zadebiutują 20 grudnia 2019 roku.

Źródło: Rotten Tomatoes / ilustracja wprowadzenia: Netflix