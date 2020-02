Wiedźmin – wiemy, kto zagra Vesemira!

Zanim ktokolwiek na dobre zacznie się zastanawiać, od razu mówimy: nie, wiedźmin-weteran nie będzie grany przez Marka Hamilla.

Fani jednak mogą spać spokojnie, bowiem serial Wiedźmin i tak został w tym aspekcie dobrze obsadzony – a może nawet i lepiej. Vesemira, najstarszego żyjącego łowcę potworów, a także mentora Geralta czy Lamberta zagra Kim Bodnia. Wystąpił w wielu produkcjach – od Most nad Sundem aż po Obsesję Eve – ale największy splendor przyniósł mu rewelacyjny występ w Pusherze Refna. Wydaje się, że Netflix trafił tym razem w dziesiątkę i fani Hamilla czy Mikkelsena jakoś przeżyją wybór 54-letniego aktora.

Wiedźmin to ekranizacja serii powieści i opowiadań fantasy autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Oficjalny opis serialowej adaptacji brzmi następująco: Geralt z Rivii (Henry Cavill), samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę (Anya Chalotra) i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę (Freya Allan). Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw.

W postać Geralta z Rivii wcieli się Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Liga Sprawiedliwości), a w pozostałych głównych rolach wystąpią Anya Chalotra (A.B.C., Wanderlust) jako Yennefer i Freya Allan (The Third Day, Kraina bezprawia) jako Ciri. W pozostałych rolach pojawią się: Jodhi May (Gra o Tron, Geniusz) jako Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) jako Eist, Adam Levy (Knightfall, Przekręt) jako Myszowór, MyAnna Buring (Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza, Lista płatnych zleceń) jako Tissaia, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) jako Fringilla, Therica Wilson-Read (Profil) jako Sabrina, Emma Appleton (The End of The F**king World) jako Renfri, Eamon Farren (A.B.C.,Twin Peaks) jako Cahir, Joey Batey (Templariusze, Cormoran Strike) jako Jaskier, Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) jako Stregobor, Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) jako Istredd, Maciej Musiał (1983) jako Sir Lazlo, Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) jako Dara oraz Anna Shaffer (Harry Potter) jako Triss.

Pierwszy sezon Wiedźmina liczy osiem odcinków. Serial zadebiutował 20 grudnia 2019 roku na platformie Netflix.

W nowych odcinkach pojawią się gwiazdy pierwszego sezonu, przede wszystkim Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Człowiek ze stali) odgrywający tytułową rolę wiedźmina, Geralta z Rivii, a także Anya Chalotra (A.B.C., Wanderlust) jako Yennefer, Freya Allan (Dzień trzeci, Gunpowder Milkshake) jako Ciri oraz Joey Batey (Templariusze, Cormoran Strike), ulubieniec fanów serii, jako Jaskier.

Do obsady drugiego sezonu dołączy Yasen Atour (Young Wallander) w roli Coena, Agnes Bjorn (Potwór) jako Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) jako Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Szybcy i wściekli 9) jako Eskel, Aisha Fabienne Ross (Dziewczyna z portretu) w roli Lydii oraz świeżo upieczona absolwentka szkoły aktorskiej, Mecia Simson, jako Francesca.

Sezon drugi będzie miał miejsce w 2021 roku.

Źródło: Netflix / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe