Wiedźmin: Zmora Wilka – nowe szczegóły odnośnie spin-offa! Geralt nie będzie bohaterem tej historii

Wiedźmin Wiedźminem, tymczasem poznaliśmy nowe szczegóły w związku z netfliksowym spin-offem przygód Białego Wilka. Potwierdziły się domysły, jakoby fabuła nie tyczyła się samego Geralta z Rivii.

Wiedźmin: Zmora Wilka opowiadać będzie bowiem o zupełnie innym wycinku fabuły z tego uniwersum. Jak czytamy w opisie na platformie Netflix:

Na długo zanim stał się mentorem Geralta, Vesemir rozpoczyna własną podróż jako wiedźmin po tym jak tajemniczy Deglan przygarnia go poprzez Prawo Niespodzianki.

Poznamy zatem dzięki temu przeszłość samego Vesemira, co przypuszczalnie może stanowić swojego rodzaju wprowadzenie do 2. sezonu, w którym spodziewamy się go zobaczyć. Ciekawe, jak zaprezentuje się wiedźmiński świat pod znakiem anime…

Wiedźmin to ekranizacja serii powieści i opowiadań fantasy autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Oficjalny opis serialowej adaptacji brzmi następująco: Geralt z Rivii (Henry Cavill), samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę (Anya Chalotra) i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę (Freya Allan). Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw.

W postać Geralta z Rivii wcieli się Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Liga Sprawiedliwości), a w pozostałych głównych rolach wystąpią Anya Chalotra (A.B.C., Wanderlust) jako Yennefer i Freya Allan (The Third Day, Kraina bezprawia) jako Ciri. W pozostałych rolach pojawią się: Jodhi May (Gra o Tron, Geniusz) jako Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) jako Eist, Adam Levy (Knightfall, Przekręt) jako Myszowór, MyAnna Buring (Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza, Lista płatnych zleceń) jako Tissaia, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) jako Fringilla, Therica Wilson-Read (Profil) jako Sabrina, Emma Appleton (The End of The F**king World) jako Renfri, Eamon Farren (A.B.C.,Twin Peaks) jako Cahir, Joey Batey (Templariusze, Cormoran Strike) jako Jaskier, Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) jako Stregobor, Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) jako Istredd, Maciej Musiał (1983) jako Sir Lazlo, Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) jako Dara oraz Anna Shaffer (Harry Potter) jako Triss.

Pierwszy sezon Wiedźmina liczy osiem odcinków. Serial zadebiutował 20 grudnia 2019 roku na platformie Netflix.

Źródło: Netflix / Ilustracja wprowadzenia: kadr z serialu Wiedźmin