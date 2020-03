Zostań w domu wraz z Best Film!

Przyłączając się do apelu #zostanwdomu polecamy do obejrzenia filmy z katalogu BEST FILM, dla kinowych koneserów, które znaleźć można na legalnych platformach streamingowych.

POMIĘDZY SŁOWAMI

Nagrodzony m.in. na FPFF w Gdyni i Warszawskim Festiwalu Filmowym film Urszuli Antoniak z doskonałymi rolami Jakuba Gierszała i Andrzeja Chyry. Czwarty, najbardziej osobisty film reżyserki, która od 25 lat mieszka w Holandii, dotyka jednego z najbardziej palących problemów współczesności – imigracji.

Do obejrzenia na Netflix: https://www.netflix.com/pl/title/81229393

GNIEW

Malky to rola wymagająca wielkiej odwagi – pisali krytycy. Z całą pewnością kreacja Orlando Blooma w filmie „Gniew” należy do jednej z najlepszych w jego karierze. Do projektu przyciągnęła go odwaga scenarzysty, który tak szczerze i prawdziwie opowiedział o swoim doświadczeniu jako ofiary molestowania seksualnego.

Do obejrzenia na Netflix: https://www.netflix.com/pl/title/81229397

MŁYNARSKI – PIOSENKA FINAŁOWA

Jeszcze w zielone gramy… – to doskonała piosenka na dzisiejszy czas. Film dokumentalny „Młynarski. Piosenka finałowa” to ostatni bardzo osobisty, szczery wywiad z bohaterem. Film dopełnia ponad 30 wypowiedzi jego najbliższych przyjaciół, między innymi: Janusza Gajosa, Janusza Głowackiego, Jerzego Derfla, Janusza Senta, Włodzimierza Korcza, Ewy Bem, Janusza Stokłosy, Ireny Santor, Michała Bajora, Magdy Zawadzkiej, Krystyny Jandy, przyjaciół i rodziny.

Do obejrzenia na tutaj: https://www.ipla.tv/wideo/film/Mlynarski-Piosenka-finalowa/eb2c04e5c08a0a1e59a27f5ebda8f62a

SOFIA

Nagrodzona za scenariusz na MFF Cannes 2018 oraz Nagrodę Specjalną Młodych Krytyków na Festiwalu Transatlantyk 2018 „Sofia” to nie tylko film o kobietach, ale również bardzo interesujący, współczesny portret Maroka, gdzie tradycja miesza się z nowoczesnością. Dwudziestoletnia Sofia mieszka z rodzicami w Casablance. Jest w ciąży, ale nawet sama przed sobą nie chce się do tego przyznać. Seks pozamałżeński jest w jej kraju karany więzieniem. Sofia musi podjąć decyzje, które uratują honor jej rodziny i zaważą na całym jej życiu.

Do obejrzenia na tutaj: https://vod.pl/filmy/sofia-caly-film-online-z-lektorem/dppb891

PLAN MAGGIE

Prezentowany na Sundance, w Berlinie i na MFF w Toronto wyborny film Rebeccy Miller z Gretą Gerwig i Ethanem Hawke w rolach głównych.

Maggie jest nowoczesną dziewczyną z Nowego Jorku, która postanawia zajść w ciążę i znaleźć do tego celu najlepszego mężczyznę. W tym czasie zakochuje się w zupełnie innym i cały plan trzeba zrobić na nowo.

Do obejrzenia na tutaj: https://vod.pl/filmy/plan-maggie-online-caly-film/nd97rzr

MOJA MIŁOŚĆ

Nagroda w Cannes 2015 dla Najlepszej Aktorki (Emmanuelle Bercot) i nominacja do Złotej Palmy dla najlepszego Filmu dla Maïwenn. Georgio (Vincent Cassel) pojawia się w życiu Tony (Emmanuelle Bercot) nieoczekiwanie i zmienia je o 180 stopni. Związek z królem życia to jedna wielka zabawa. Gdyby tylko godziny spędzone w łóżku, wspólne gotowanie i głupawka podczas zakupów mogły trwać wiecznie…

Do obejrzenia na tutaj: https://vod.pl/filmy/moja-milosc-online/z70hx87

PAVAROTTI

Tego tytułu nie trzeba nikomu przedstawiać! Wyjątkowy dokument w reżyserii zdobywcy Oscara Rona Howarda – niezwykła historia o człowieku obdarzonym wielkim sercem, poczuciem humoru, charyzmą i talentem.

Do obejrzenia tutaj: https://vod.pl/filmy/pavarotti-caly-film-online/0hhtbyh

DALIDA

Pozostając w muzycznych klimatach nie sposób nie polecić niezwykłej, opartej na faktach, historii burzliwego i pełnego namiętności życia Dalidy. Artystka wszechstronna, miss Egiptu, zdobywczyni 70-ciu złotych płyt, uwielbiana przez publiczność na całym świecie. W rolę gwiazdy francuskiej piosenki wcieliła się debiutantka Sveva Alviti.

Do obejrzenia tutaj: https://vod.pl/filmy/dalida-skazana-na-milosc-caly-film-online/jlnzbs0

ANIOŁ

Argentyński kandydat do Oscara 2019, wyprodukowany przez Pedro Almodovara i twórców „Dzikich historii”. Film oparty na prawdziwej historii seryjnego zabójcy Carla Robledo Pucha, osadzony w wibrującym rock-n-rollem Buenos Aires, lat 70-tych.

Do obejrzenia tutaj: https://www.cineman.pl/vods/vod.2195

PODŁY, OKRUTNY, ZŁY

Krytycy są zgodni Zac Efron nie jest już tylko pięknym chłopcem z „High School Musical”. Rolą seryjnego mordercy w filmie „Podły, okrutny, zły” udowadnia, że potrafi poradzić sobie z tak skomplikowaną postacią jak Ted Bundy. Film Joe Berlingera opowiada o seryjnym mordercy Tedzie Bundym, którego zbrodnie wstrząsnęły Ameryką w latach 70. Sednem historii jest relacja Bundy’ego z jego dziewczyną Elizabeth Kloepfer, która nie wiedziała o mrocznej stronie swojego partnera.

Do obejrzenia tutaj: https://vod.pl/filmy/podly-okrutny-zly-caly-film-online/hz6d276

BORG / MCENROE

Film otwarcia MFF w Toronto 2017. Trzymająca w napięciu opowieść o historycznym pojedynku na kortach Wimbledonu w 1980 roku pomiędzy Björnem Borgiem i Johnem McEnroe’m. Jednak w tym niezwykłym filmie sport staje się również pretekstem, by opowiedzieć coś więcej o ludziach. Rola życia amerykańskiego aktora Shia LaBeoufa.

Do obejrzenia tutaj: https://www.netflix.com/pl/title/80209447

LOVELING

Ciepła i uniwersalna opowieść o miłości, rodzinie i dorastaniu dorosłych ludzi.

Irene wraz z mężem i czwórką dzieci mieszka w małym miasteczku na obrzeżach Rio de Janeiro. Jej najstarszy syn Fernando jest utalentowanym graczem w piłkę ręczną. Pewnego dnia chłopak zostaje zaproszony do profesjonalnej drużyny w Niemczech. Rodzina musi podjąć szybką decyzję o wyjeździe, od którego zależy jego dalsza kariera. Film podbił serca publiczności na festiwalu Sundance, na festiwalach w Karlowych Warach, Edynburgu i w Maladze.

Do obejrzenia tutaj: https://vod.pl/filmy/loveling/bqwz3d8

THE WORLD IS YOURS

Prawdziwa filmowa petarda w reżyserii Romaina Gavrasa. Zapomnijcie o Guy Ritchie, oto nowy król komedii gangsterskiej!

François (Karim Leklou) to drobny dealer narkotyków, który marzy o ustatkowaniu i małym domku na przedmieściach. Chłopak chce rzucić dotychczasowe, ryzykowne zajęcie i założyć mały, legalny biznes w Algierii. Ma już nawet przygotowane środki, które powierzył swojej mamie (rewelacyjna Isabelle Adjani). I tu zaczynają się kłopoty…

Do obejrzenia tutaj: https://vod.pl/filmy/the-world-is-yours-napisy/t42nz52

POWRÓT BENA

Szczery i emocjonalny film w reżyserii Petera Hedgesa. Julia Roberts zagrała jedną z najlepszych ról od lat. Roberts wciela się w kochającą, ale i stanowczą matkę uzależnionego od narkotyków syna, który przyjeżdża do domu na święta. Postawiona pod ścianą musi zdecydować, czy lepiej wspierać, czy kontrolować.

Do obejrzenia tutaj: https://vod.pl/filmy/powrot-bena-caly-film-online/lk99erm

TAJEMNICE JOAN

Wciągająca historia szpiegowska z wielką miłością w tle, o niemożliwych do rozstrzygnięcia dylematach moralnych i niezwykle trudnych decyzjach, które mogą zaważyć na całym życiu…

Silna obsada, z wyrazistą, charakterystyczną rolą Judi Dench, to jedna z zalet adaptacji wielokrotnie nagradzanej powieści, która, choć fikcyjna, jest zainspirowana niezwykłą, kontrowersyjną i prawdziwą historią Melity Norwood, brytyjskiej naukowiec i urzędniczki, która zdradzała Rosji tajemnice przez cztery dekady, podczas pracy w obiekcie badawczym zajmującym się konstrukcją boby atomowej.

Do obejrzenia tutaj: https://vod.pl/filmy/tajemnice-joan-caly-film-online/g3jyelz

DZIEWCZYNA WE MGLE

Klimatyczny kryminał w reżyserii Donato Carrisi. Autor bestsellerowego „Zaklinacza” zadebiutował jako reżyser i był to debiut bardzo udany, za który otrzymał nagrodę David di Donatello nazywaną włoskim Oskarem. W obsadzie gwiazdy europejskiego kina: Toni Servillo („Wielkie piękno”, „Gomorra”), Jean Reno („Leon zawodowiec”, „Ronin”, „Kod da Vinci”) Alesso Boni („Turysta”) i Greta Scacchi („Powrót do Brideshead”).

Do obejrzenia tutaj: https://vod.pl/filmy/dziewczyna-we-mgle-caly-film-online/gb40bqf