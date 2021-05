Spider-Man: No Way Home – Andrew Garfield jednak chętny do ponownego wcielenia się w rolę Petera Parkera?!

Powrót Andrew Garfielda do roli Pajęczaka w filmie Spider-Man: No Way Home to ostatnio dość popularny temat. Aktor po raz kolejny wypowiedział się na temat filmu i tym razem jest to odpowiedź trochę bardziej potwierdzająca niż przecząca!

Wypowiedź Garfielda jest trochę zakręcona. Ciekawe czy naprawdę aktor nic nie wie o filmie..

Słyszałem wszystkie plotki i szczerze mówiąc uważam, że to naprawdę fajny pomysł. Tak, to naprawdę fajny pomysł. Ale jak powiedziałem wcześniej, to nie jest coś, co… Boże, nienawidzę odpowiedzialności za rozczarowywanie ludzi. Ale tak, nie. To nie jest coś, o co byłem zapytany [przez Marvel Studios] lub coś podobnego, ale wiesz, nigdy nie mów nigdy.

Zdjęcia do kontynuacji Daleko od domu rozpoczęły się pod koniec października. Doktor Strange Benedicta Cumberbatcha ma odegrać kluczową rolę w filmie, wraz z Electro Jamiego Foxxa – rolę tę Foxx odgrywał wcześniej w filmie spoza MCU czyli The Amazing Spider-Man 2.

Po ujawnieniu tajnej tożsamości Spider-Mana w ostatnich chwilach Daleko od domu, fani oczekują, że Peter Parker Toma Hollanda zwróci się do Strange’a o pomoc w ucieczce w bezpieczne miejsce w multiwersum lub przywróceniu jego tajnej tożsamości poprzez magię – podobnie jak w 2007 w komiksie One More Day.

Należący do IV fazy MCU Spider-Man 3: No Way Home swoją premierę ma mieć 17 grudnia 2021 roku.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: Marvel