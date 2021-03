Adam Driver mógł wystąpić w DCEU?!

Kariera Adama Drivera wystrzeliła po premierze siódmego epizodu Gwiezdnych Wojen. Pojawił się w takich filmach jak Czarne bractwo. BlacKkKlansman, Milczenie czy Historia Małżeńska, film, za który został nominowany do Oscara. Teraz okazuje się, że Driver jeszcze przed przywdzianiem stroju Kylo Rena, mógł zaistnieć w świecie DCEU!

Dawno, dawno temu kiedy DCEU jeszcze się rozkręcało, a trylogia sequeli Gwiezdnych Wojen jeszcze nie trafiła do kin, Adam Driver nie był jedną z topowych gwiazd Hollywoodu. Tak naprawdę to Przebudzenie Mocy, przebudziło jego karierę aktorską. Aktor wreszcie został rozpoznany w świecie filmów i otrzymywał coraz to więcej propozycji. Oczywiście oprócz trzech filmów z sagi Star Wars, Driver pojawił się w znakomitym filmie Czarne bractwo. BlacKkKlansman czy też w Historii Małżeńskiej, filmie, który ukazał jego niesamowity talent aktorski. Teraz Driver jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów. Pozostaje tylko czekać, aż Marvel czy DC obsadzi go w roli superbohatera, czy też super złoczyńcy. Nie byłby to jednak pierwszy raz, jak aktor negocjuje rolę w takiej produkcji. Otóż Zack Snyder już raz prowadził rozmowy z Adamem Driverem na temat ewentualnego pojawienia się w DCEU. Reżyser poinformował o tym w wywiadzie dla MTV News:

Około 7 lat temu krążyły plotki o tym, że Adam Driver dołączy do DCEU jako Nightwing lub Lex Luthor. Zack Snyder w powyższym wywiadzie wyjawił, że rozmowy, które prowadził z Driverem nie były na temat roli Nightwinga. Niestety nie wypowiedział się na ten temat zbyt dużo, więc nie wiemy, kogo miał zagrać aktor. Być może rzeczywiście był to Lex Luthor, ale rola Kylo Rena wprowadziła konflikt i koniec końców Jesse Eisenberg otrzymał tę rolę. Dużo fanów niezbyt pozytywnie przyjęło Eisenberga jako Luthora, więc ciekawe jakby to wyglądało, gdyby sprawy potoczyły się inaczej. No cóż, prawdopodobnie nigdy się o tym nie dowiemy. Aczkolwiek niedługo zobaczymy dwóch Batmanów na ekranie, więc może lepiej nie skreślać tej szansy. Nawet jeśli do tego nie dojdzie, myślę, że Adam Driver zasługuje na większą rolę w DCEU.

Źródło: MTV News, YouTube / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe