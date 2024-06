Austin Butler dołącza do obsady filmu Gorączka 2!

Gorączka 2 to wciąż otwarta kwestia i do premiery daleko, ale powoli pojawia się coraz to więcej informacji odnośnie sequela jednego z najlepszych filmów w historii gatunku.

Na razie dostawaliśmy różnej maści informacje odnośnie kolejnych osób w obsadzie - pora na jedną z jak do tej pory najciekawszych.

Butler na pokładzie

Jak informuje World of Reel, Austin Butler, który ostatnio zachwycił widzów swoim znakomitym wcieleniem się w Feyda Rauthę w drugiej części Diuny, pojawi się w Gorączce 2. Ma wcielić się w nie byle kogo, bo Chrisa Shiherlisa - w pierwszej odsłonie odgrywał go Val Kilmer. Problemem może być konflikt terminów zdjęć. Prace na planie Caught Stealing Darrena Aronofsky'ego mają rozpocząć się we wrześniu, do rzeczonej kontynuacji zaś - w listopadzie. Trudno byłoby pogodzić te dwa bliskie okresy.

Opis książki

W roku 1988, siedem lat wcześniej, McCauley, Shiherlis i ich ekipa zawodowców dokonują skoków na Zachodnim Wybrzeżu i pograniczu amerykańsko-meksykańskim, a potem w Chicago. Ambitni i śmiali zgarniają szybką forsę i prowadzą barwne życie. Tymczasem Vincent Hanna, detektyw z chicagowskiego wydziału zabójstw – człowiek niepogodzony ze swą przeszłością – podąża za swoim powołaniem. Ściga uzbrojonych i groźnych ludzi, ukrywających się w mrocznych, dzikich zakątkach, i poluje na brutalny gang złodziei okradających prywatne domy. Okazuje się, że działania McCauleya i Hanny prowadzą do niespodziewanych reperkusji. Gorączka 2 przenosi wielowymiarowych i znakomicie nakreślonych bohaterów w nowe rejony – od syndykatów w południowoamerykańskiej strefie wolnego handlu po międzynarodowe organizacje kryminalne działające na terenie Azji Południowo-Wschodniej. Przybliża nam prywatne życie ludzi, którzy w uniwersum Gorączki Michaela Manna stawią czoła nowym przeciwnikom w sytuacjach wykraczających poza wszelkie granice.

