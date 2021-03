Black Adam – wiemy kiedy ruszą zdjęcia do filmu DC!

Po wielu latach niepewności co do filmu Black Adam, wygląda na to, że produkcja wreszcie trafi na wielkie ekrany. Znamy już kilku członków obsady, a dzisiaj poznaliśmy możliwą datę rozpoczęcia prac na planie!

Podczas wywiadu dla strony ComicBook, producent Hiram Garcia ujawnił, że prace na planie filmu Black Adam ruszą w kwietniu 2021 roku! Zdjęcia do filmu będą odbywały się w Georgii, a sam producent miał to do powiedzenia co do projektu:

Niedługo zaczynamy, tak naprawdę, zaczynamy filmować w kwietniu, będziemy w Georgii, dom zdala od domu. Nie możemy się doczekać, wszystko się rozkręca, jesteśmy strasznie podekscytowani.

Black Adam to kolejny film zapowiedziany przez DC. Będzie on spin-offem dobrze przyjętego Shazam!. Jest to także projekt szczególny dla Dwayne’a Johnsona. Aktor od lat powtarzał, że bardzo chciałby wcielić się w kultową postać. Na razie nie znamy żadnych szczegółów dotyczących fabuły filmu. Wiadomo jednak, że za scenariusz odpowiada Adam Sztykiel (Rampage: Dzika furia).

Premiera przewidziana jest na 22 grudnia 2021 roku.

Źródło: comicbook.com / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe