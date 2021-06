Borderlands – kolejni bohaterowie na pierwszych zdjęciach

Obsada, która wcieli się w kolejnych bohaterów filmowej wersji Borderlands, powoli nam się klaruje.

Jak na razie pojawiło się dość dużo znaczących zmian w stosunku do materiału źródłowego, ale jeszcze nie dostaliśmy dokładnego obrazu, jak trzon ekipy się prezentuje. Na razie musimy zatem zadowolić się wstępnymi zarysami ich wyglądu:

Alright #Roland, former soldier of the Crimson Lance. Part bandit, part hunter, and part renegade… But all I’m allowed to show you is the silhouette part. #BorderlandsMovie is going to be WILD and we can’t wait for you to see what we've has been up to! 📸 @jamieleecurtis pic.twitter.com/uRR9EcCbBS — Borderlands (@BorderlandsFilm) June 3, 2021

Exceptional scientist. Brilliant archaeologist. Acute sociophobe. That’s Patricia #Tannis in a nutshell! You’re all in for a treat with #BorderlandsMovie. I guarantee it. 📸 @jamieleecurtis pic.twitter.com/hn6ONOdyOV — Borderlands (@BorderlandsFilm) June 3, 2021

Here’s a lil shadow shaped like #TinyTina! She’s just your typical interplanetary orphan with a genuine love for blowing things up. Also loves tea parties with stuffed animals! Get ready for BADONKADONK TIME (aka #BorderlandsMovie)! 📸 @jamieleecurtis pic.twitter.com/3nQtTyJxTN — Borderlands (@BorderlandsFilm) June 3, 2021

Not your average Psycho…#Krieg is just trying to get through each day in Pandora, one axe rampage at a time. He’s also besties with #TinyTina. #BORDERLANDSMOVIE!! 📸 @jamieleecurtis pic.twitter.com/D51VvS5vET — Borderlands (@BorderlandsFilm) June 3, 2021

CL4P-TP is a general purpose steward bot (think bulletproof Roomba with limitless knowledge but crippling anxiety). If he had any friends, they’d call him #CLAPTRAP! Get ready for #BorderlandsMovie, now in production! 📸 @jamieleecurtis pic.twitter.com/tlcFm3UYGk — Borderlands (@BorderlandsFilm) June 3, 2021

Borderlands jest grą akcji-RPG studia Gearbox Software wydaną po raz pierwszy w 2009 roku. Łączyła w sobie elementy gier FPS i cRPG. Jej akcja została osadzona w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez potężne bestie. Zadaniem gracza było wcielenie się w jednego z mieszkańców planety Pandora, stających do walki z niebezpiecznymi kreaturami. Oprócz trybu dla jednego gracza gra oferowała także świetny tryb współpracy. Całość podana została w fantastycznej komiksowej oprawie wizualnej. Borderlands doczekało się w 2012 roku sequela, a w 2014 „pre-sequela”.

Film wyprodukuje Avi Arad (Spider Man) i jego syn Ari. Reżyserem został Eli Roth, a scenariuszem zajmuje się Craig Mazin, którego ostatnio poznaliśmy ze świetnej strony przy okazji Czarnobyla, za który otrzymał nagrodę Emmy. Ekranizacja Borderlands ma podobno celować w kategorię wiekową R. Źródło: Polygon / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe