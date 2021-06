Candyman – reboot kultowego horroru otrzymał nowy, szalony zwiastun!

Nia DaCosta wkrótce rozpocznie prace nad filmem Marvel Studios – The Marvels. Zanim to jednak nastąpi, otrzymamy bardzo ciekawy horror od tej młodej reżyserki. Candyman trafi do kin pod koniec sierpnia, a dzisiaj Universal Pictures uraczyło nas drugim zwiastunem tego widowiska!

Reboot kultowego horroru Candyman z 1992 roku już wkrótce zawita na ekrany kin. Produkcja zapowiada się znakomicie, a udział Jordana Peele’a (To my, Uciekaj!), sprawia tylko, że projekt brzmi jeszcze bardziej ekscytująco. Czy reboot przebije oryginał, czy może polegnie jak inne próby ożywienia kultowych historii? Na odpowiedź jeszcze trochę sobie poczekamy, ale za to dzisiaj możemy cieszyć się nowym, zakręconym zwiastunem!

Oryginalny Candyman z 1992 roku powstał na podstawie opowiadania The Forbidden autorstwa Clive’a Barkera. Studentka z Chicago Helen Lyle pisze pracę magisterską o współczesnym folklorze. Pewnego dnia poznaje historię Candymana, duchu z hakiem zamiast ręki, który nawiedza jeden z bloków mieszkalnych w groźnej dzielnicy. Aby go przywołać, należy pięć razy wypowiedzieć jego imię. Wkrótce demon budzi się do życia i popełnia serię przerażających zbrodni.

Nowy Candyman zmienia głównego bohatera na pewnego malarza, który po usłyszeniu historii o tytułowej istocie postanawia sprawdzić tę kwestię, co oczywiście prowadzi do szeregu niebezpiecznych sytuacji. Film trafi do kin 27 lipca 2021 roku.

