Człowiek ze stali – J.J. Abrams zrobi reboot Supermana!

Warner Bros. opracowuje nowy film o Supermanie z J.J. Abramsem na pokładzie jako producentem. Scenariusz napisze scenarzysta komiksów Czarnej Pantery, Ta-Nehisi Coates, który na Instagramie potwierdził ten fakt wrzucając grafikę z białym symbolem Supermana.

Dotychczasowy odtwórca roli Supermana, Henry Cavill, gwiazda Człowieka ze Stali, wielokrotnie podkreślał, że chętnie powróci i ponownie założy pelerynę. Jednakże projekt opisywany jest jako reboot, a wypowiedzi twórców, osoba scenarzysty oraz dziennikarskie źródła wskazują na to, że Cavill będzie musiał odpuścić sobie tę rolę, gdyż bardzo możliwe jest, że będą to przygody czarnego Supermana, czyli np. Calvina Ellisa z Ziemi-23. Mniej prawdopodobne jest, by były to postaci Sunshine Supermana czy Kal-Ela z Ziemi-D.

Will audiences be introduced to a Black Superman? That is the intent and something that the studio has been trying to find a way in for months if not a year or two, according to sources. https://t.co/X8RTtSJ7EK

Wiemy również, że Hannah Minghella będzie produkować ten film.

Data premiery oraz rozpoczęcia zdjęć do filmu nie zostały jeszcze wyznaczone. Obsada również nie jest jeszcze znana, lecz z rebootem może być związany Michael B. Jordan, gwiazdor Creed i Black Panther. Aktor, jako producent, współpracuje już z DC przy ekranizacji Static Shocka, a swego czasu pojawiały się pogłoski o jego chęci zagrania Supermana. Bardzo możliwe, że Warner Bros. postanowił dać zielone światło temu projektowi.

Michael B. Jordan tried to develop a Black Superman project when he first arrived to the studio with his deal in 2019 but that did not go very far at the time, according to sources. It is possible that the studio could return to him to star down the line. https://t.co/0Z38vfs5eH

