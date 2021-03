Czy Godzilla vs. Kong spełnia oczekiwania? Pierwsze opinie o filmie!

Ogólnie, jak zobaczycie poniżej, Godzilla vs. Kong spotyka się z pozytywnym odzewem ze strony recenzentów zza Oceanu. Uznają oni produkcję za jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą odsłonę MonsterVerse. Krytycy solidarnie chwalą sceny akcji, efekty specjalne, widowiskowość oraz informują, że fani gatunku powinni być w pełni zadowoleni z przedstawienia walki tytanów o miano króla potworów. Za najsłabszy element dzieła Adam Wingarda powszechnie uznawany jest element ludzki. Z przedstawionych opinii wynika, że chociaż aktorzy nie zawodzą, to kolejny raz scenarzyści nie mieli dobrego pomysłu na prowadzenie wątków ludzi. Dlatego też, jeśli nie ma się pod tym względem wysokich oczekiwań to seans powinien być przyjemnością. Poniżej znajdziecie wybrane opinie i krótkie recenzje Godzilla vs Kong od amerykańskich krytyków, którzy już mieli okazję widzieć film.

As expected – and probably as it should be – the titan fights are the best parts of #GodzillaVsKong . Adam Wingard definitely has the eye to make the most of those moments! Still don't think they've nailed how to incorporate human characters, but the top-notch ensemble helps. pic.twitter.com/ttpmNJOElo

Widziałem. Moja recenzja Godzilla vs Kong jest taka, że zamierzam oglądać ten film każdego dnia, gdy będzie on dostępny na HBO MAX, i zwiększając za każdym razem o odrobinę głośność telewizora.

I have see. #GodzillaVsKong and my review is that I am going to watch this movie every day it is available on HBO Max, turning the volume on my television up a little bit every time — Vinnie Mancuso (@VinnieMancuso1) March 21, 2021

Godzilla vs. Kong posiada świetną akcję i efekty. Fabuła jest szalenie ambitna i chwilami osiąga pewną unikalną sci-fi-fajność. Obejrzę ponownie właśnie dla tych elementów, bo większość ludzkiej perspektywy jest tak przeładowana, nielogiczna i bezsensowna, że nieustannie mnie drażniła.

Godzilla vs. Kong has excellent action and effects. The story is crazy ambitious and at times achieves some unique sci-fi-coolness. I’d watch it again for that stuff but most of the human angles are so overstuffed, illogical and pointless, it constantly took me out of it. — Germain Lussier (@GermainLussier) March 21, 2021

Widziałem Godzilla vs. Kong i jest niesamowity. Bitka potworów jest kozacka i piękna. Ogromne walki, wszystkie świetnie zaprojektowane i na grubym wypasie. Solidna historia, mocna obsada, dobra muzyka. Prawdziwy „Nocny Film o Potworach” i mój najbardziej ulubiony z czterech współczesnych filmów o Godzilli/Kongu.

I've seen #GodzillaVsKong and it is grade-A awesome! The monster brawls are badass & beautiful — huge fights, all well designed & super gnarly. Solid story, strong cast, really good score. A true Midnight Monster Movie & my favorite of the four modern Godzilla/Kong movies. pic.twitter.com/zkEhbvS9pf — Erik Davis (@ErikDavis) March 21, 2021

Widziałem Godzilla vs. Kong dwukrotnie. Sceny z ludźmi są dokładnie takie, jakich się spodziewacie, i nie warto o nich mówić. Momenty z Godzillą i Kongiem są tym za co płacicie, kiedy kupujecie bilet do Imaxa. Obaj mają sceny, które prezentują w pełni ich moce, a trzeci akt jest niesamowity.

Have seen #GodzillaVsKong twice. The human scenes are exactly what you expect and not worth talking about. The #Godzilla and #Kong stuff is why you pay to see this movie on an @IMAX screen. They each have scenes that showcase their power and the 3rd act is awesome. pic.twitter.com/NaOvVqJF4f — Steven Weintraub (@colliderfrosty) March 21, 2021

Godzilla vs. Kong to wizualny spektakl przedstawiający takie sceny walk między ikonicznymi tytanami, że wszystkim opadną szczęki z wrażenia. W tym kolorowym i zapierającym dech w piersiach filmie, który też nawiązuje do stylu kaiju z lat 80., w pełni obserwujemy styl reżyserski Wingarda. Rzecz jasna, ten film to świetna zabawa!

#GodzillavsKong is a visual spectacle featuring jaw-dropping fight scenes btwn the two iconic titans. Wingard’s directing style is on full display in a colorful & breathtaking fashion that also harkens back to the 80s style kaiju. Needless to say, this film is a blast! pic.twitter.com/j31lc55iVO — Shannon 🎃🍭@ SXSW (@shannon_mcgrew) March 21, 2021

Godzilla vs. Kong jest interesujący, ekscytujący, naładowany akcją i energetyzujący. GvK spełnia oczekiwania reklamowanego pojedynku wagi ciężkiej z świetnymi efektami specjalnymi i sekwencjami akcji. Ten film sprzedaje spektakl i to dokładnie widownia otrzyma.

#GodzillaVsKong is fun, vibrant, action-packed, and energizing. GvK lives up to the heavyweight match it advertised with amazing visual effects and action sequences. This movie is selling a spectacle, and that’s exactly what audiences will get. — Sheraz Farooqi (@SherazFarooqi_) March 21, 2021

Godzilla vs. Kong jest czwartym filmem w ramach MonsterVerse i ukaże nam bitwę między dwoma tytułowymi gigantami, którą wynikła z nieznanych ludziom przyczyn. W obsadzie znajdują się: Millie Bobby Brown, Eiza Gonzalez, Alexander Skarsgård, Jessica Henwick czy Danai Gurira. Na stanowisku reżysera zasiadł twórca Blair Witch oraz Notatnika śmierci, Adam Wingard. Nad scenariuszem pracowali Patrick McKay i J.D. Payne, Lindsey Beer, Cat Vasko oraz J. Michael Straczynski pod wodzą Terry’ego Rossio.

Film w USA trafi do kin oraz na platformę streamingową HBO Max 31 marca 2021 roku. Polska data premiery nie jest znana ze względu na brak informacji o terminie ponownego otwarcia kin w Polsce.

Źródło: movieweb.com / ilustracja wprowadzenia: fot. SPDRMNKYXXIII