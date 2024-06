Czy wyjazd w nieznane może być receptą na szczęście? Premiera filmu dokumentalnego “W stronę słońca”

Historia Kasi, Roberta i ich trzech synów, którzy decydują się zmienić swoje dotychczasowe życie i wyruszyć w podróż kamperem - 10 maja w ramach 21. Festiwalu Millennium Docs Against Gravity odbędzie się premiera filmu dokumentalnego “W stronę słońca” w reżyserii Agnieszki Kokowskiej. To opowiedziany z wizualnym rozmachem film drogi rozpięty na przestrzeni 4 lat, 9 krajów i 50 tysięcy kilometrów, a jednocześnie niezwykle intymny i szczery portret rodzinny.

W 2020 roku Kasia i Robert wraz z trzema synami - 10-letnim Leonem, 8-letnim Tymonem i 4-letnim Tytusem, pozbywają się całego dobytku, żegnają z rodziną i przyjaciółmi i wyruszają w podróż życia. Nie mają celu i planu, a ich kompasem są marzenia o wolności i bliskości. Swoimi doświadczeniami dzielą się w mediach społecznościowych, gdzie znani są jako The Big Five Family. Z każdym kilometrem coraz wyraźniej widać jednak rozdźwięk pomiędzy początkowymi wyobrażeniami, a trudami życia w drodze.

Za rodziną podążają twórcy filmu dokumentalnego “W stronę słońca”, na czele z Agnieszką Kokowską, autorką scenariusza, zdjęć i reżyserką obrazu. Dokument jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Agnieszki Kokowskiej, która z branżą filmową związana jest od lat. Jest autorką zdjęć do licznych filmów krótkometrażowych, fabularnych i dokumentalnych, teledysków, a także reżyserką krótkich form filmowych.

- To co najbardziej urzekło mnie w bohaterach filmu, kiedy po raz pierwszy usłyszałam o ich planach, to ich rzadko spotykana zgoda na niewiadomą. Zafascynowała mnie ich niezwykła ciekawość, odwaga do radykalnych zmian i świadomość, że nie wszystko da się w życiu kontrolować - wspomina Kokowska, tłumacząc swoją decyzję o zaangażowaniu się w tę opowieść. Nie bez znaczenia było również jej własne doświadczenie migracyjne.

fot. materiały prasowe

I chociaż dokument zabiera widzów w malowniczą podróż, od Bułgarii aż po Gruzję i Maroko, pozwalając im niemal na własnej skórze poczuć wiatr we włosach, to jednak zmieniające się krajobrazy są tu tylko tłem dla prawdziwej przemiany, która zachodzi w każdym z bohaterów. Życie poza system zmusza ich do konfrontacji z samymi sobą: Kasia i Robert definiują bliskość w nowych warunkach, Leon dojrzewa do ważnej samodzielnej decyzji, a Tymon i Tytus dorastają w prawdziwej szkole życia jaką jest podróż.

- W swojej pracy kieruję się intuicją i szacunkiem wobec człowieka i jego historii. To co wyróżnia “W stronę słońca” to fakt, że w filmie nie ma jednego głównego bohatera - jest nim rodzina - a każdy z jej członków jest pełnoprawnym protagonistą tej opowieści - tłumaczy reżyserka.

Film jest subtelną historią o poszukiwaniu harmonii, radości i wolności w życiu. To także pełna ciepła i humoru, ale i dojrzała opowieść o partnerstwie, rodzicielstwie i rodzinie, która może być zarówno konfliktem interesów, jak i sztuką kompromisów. “W stronę słońca” to wreszcie przypowieść o odwadze do zmian, szczęściu kryjącym się w niekoniecznie idealnych skrawkach rzeczywistości i podróży, która staje się celem samym w sobie.

- Zmieniliśmy krajobraz, ale trudy życia są wszędzie takie same - niezależnie od tego, czy siedzi się na plaży nad oceanem czy stoi w korku na Marszałkowskiej - opowiadają o swoich doświadczeniach Kasia i Robert.

- Nie da się uciec od samego siebie, od rodziny, problemów, nieważne jak daleko pojedziesz - podsumowuje Agnieszka Kokowska. - Jeśli znajdziesz metodę, jak sobie radzić z problemami, to szczęście znajdziesz wszędzie - dodają bohaterowie.

“W stronę słońca” został wyprodukowany przez warszawskie studio Warsaw Production Team. Koproducentem filmu jest Canal+ Polska. Film jest współfinansowany ze środków Polskiego Instytutu Filmowego.

Informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: Karolina Wielocha