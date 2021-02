Daniel Radcliffe wstydzi się swojego aktorstwa w serii Harry Potter

Daniel Radcliffe po raz pierwszy na planie zdjęciowym Harry’ego Pottera pojawił się w 2000 roku, gdy miał 11 lat, a w postać „chłopca, który przeżył” wcielał się przez ponad dekadę. Wielu fanów serii o młodym czarodzieju uważa, że wybrany w castingu Brytyjczyk świetnie odnalazł się w roli Harry’ego, tak sam Radcliffe jest bardzo krytyczny wobec swojej kreacji aktorskiej. 31-letni już aktor przyznał w niedawnym wywiadzie, że wstydzi się swojego dziecięcego i młodzieńczego aktorstwa, które zaprezentował w ośmiu filmach z serii.

Ciężko jest oddzielić moją relację z Harrym od relacji z filmami. Jestem wielce wdzięczny za to doświadczenie. Wskazało mi to co chciałbym robić w życiu. To bardzo szczęśliwe, gdy odnajdzie się tak wcześnie to co się kocha robić. Jestem mocno zawstydzony częścią mojego aktorstwa, ale to jak pytanie „co uważasz o swoim nastoletnim życiu?”. Jest tego tak wiele, że niemal niemożliwym jest, by opisać to jednym uczuciem.