DC League of Super Pets – Pies Supermana zaszczeka głosem Dwayne’a Johnsona!

Gdy super-ludzie mają zbyt wiele obowiązków lub po prostu chcą odpocząć, do akcji muszą wkroczyć… no właśnie nie ludzie. Obsada głosowa filmu animowanego o grupie bohaterskich zwierzaków – DC League of Super Pets – wygląda naprawdę imponująco.

DC League of Super Pets to drużyna superbohaterów stworzona… ze zwierząt. Możemy cieszyć się, że powstaje pełnometrażowy film animowany o super-zwierzakach, a obsada dubbingowa prezentuje się znakomicie. W filmie będziemy mogli usłyszeć Dwayne’a Johnsona, Kevina Harta (Jumanji: Przygoda w dżungli), Kate McKinnon (Ghostbusters. Pogromcy duchów 2016), Johna Krasinskiego (Ciche miejsce), Vanessę Bayer (Wykolejona), Natashę Lyonne (Orange is the New Black), Diego Lunę (Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie) i Keanu Reevesa (John Wick). Dwayne Johnson wcieli się w psiego Supermana, Krypto. Kevin Hart użyczy głosu postaci o imieniu Ace the Bat-Hound. Nie wiadomo na razie, w jakich rolach usłyszmy pozostałych członków obsady.

Oprócz nazwisk, dostaliśmy również pierwszy teaser filmu:

Żeby mogła powstać Liga Zwierzaków, do ekipy muszą dołączyć kolejne postaci. Na ekranach możemy się spodziewać zaprzyjaźnionej z Aquamanem ośmiornicy, kangura Wonder Woman czy kota Supergirl. Czy dołączą do nich członkowie oryginalnej komiksowej grupy, czyli super-małpa i super-koń, prawdopodobnie dowiemy się już wkrótce. Jedno jest pewne – to będzie niezapomniane kinowe przeżycie.

Film w USA zapowiedziano na 20 maja 2022 roku. Nie ma jeszcze polskiej daty premiery, ale może już warto pisać petycje do Warner Bros Polska o seanse z oryginalnym dubbingiem w kinach?

Źródło: The Hollywood Reporter | Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe