Deadpool 3 – Czy Ryan Reynolds uchylił rąbka tajemnicy?

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na informacje z planu kolejnej części Deadpoola. Twórcy nie udostępnili jeszcze za wiele konkretów, ale za to… Ryan Reynolds pochwalił się na swoim Instagramie wymownym, chociaż tajemniczym zdjęciem.

Od ostatniego filmu z Deadpoolem w roli głównej minęły już 3 lata! Wiele się od tego czasu zmieniło w świecie filmów. Nowa odsłona przygód pyskatego najemnika ma już bowiem należeć do Marvel Cinematic Universe. Pod sam koniec 2019 r. sam Ryan Reynolds potwierdził, że prace nad Deadpool 3 trwają. Jednak od tego czasu publikowane były zaledwie szczątkowe informacje na temat produkcji. Niedawno informowaliśmy na temat przyznanej filmowi kategorii wiekowej. Wciąż brakuje jednak konkretów co do obsady czy fabuły trójki.

Z odsieczą przyszedł jednak odtwórca tytułowej roli. Na swoim Stories na Instagramie zamieścił zdjęcie zawierające charakterystyczną maskę, pod którą kryje się Wade Wilson. Czy to oficjalny początek prac na planie i ewentualnej kampanii promocyjnej? Oby! Z niecierpliwością czekamy na kolejne teasery.

Deadpool to jeden z antybohaterów, sprzymierzonych z grupą X-Men. Różni się od nich tym, że nie urodził się z super mocami, tylko dostał je wskutek eksperymentu. Jego moce to zwiększony refleks, siła, szybkość, wytrzymałość i regeneracja. Skutkiem ubocznym są blizny, które pokrywają całe ciało. Deadpool świetnie posługuje się bronią różnego kalibru. Jest znany też ze swojego czarnego humoru i ciętego języka. Często łamie czwartą ścianę, wypowiadając się wprost do widza/czytelnika.

Do tej pory powstały dwa filmy, które opowiadały o jego solowych przygodach. Pierwsza część powstała w 2016 roku, a druga dwa lata później. Następny film będzie wchodził już w skład MCU i na pewno będzie się różnił od poprzednich części. Kevin Feige poinformował również że obecnie pracują nad scenariuszem do nowej części filmu. Dodatkowo Feige wspomniał, że Deadpool 3 zachowa kategorię wiekową R. W filmach postać Deadpoola odgrywa Ryan Reynolds, który idealnie pasuje do roli czerwonego najemnika.

Źródło: Digitalspy.com, Instagram.com/vancityreynolds / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe