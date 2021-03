Deadpool 3 – Zazie Beetz powróci jako Domino?

Wiemy już, że Deadpool 3 będzie pierwszą produkcją z kategorią wiekową R w MCU. Wiemy także, że Ryan Reynolds powróci do roli Wade’a Wilsona. Ale co z resztą postaci, które pojawiły się w dwóch poprzednich częściach. Co z Cablem, Negasonic Teenage Warhead czy Domino. Cóż możliwe, że znamy odpowiedź co do postaci granej przez Zazie Beetz – Domino.

Zazie Beetz, która w filmie Deadpool 2 wcieliła się w Domino, wypowiedziała się niedawno na temat ewentualnego powrotu do roli Domino. Aktorka wyraziła chęć ponownego zagrania tej postaci, a co więcej byłaby chętna zagrać Domino w solowym filmie. Niestety jednak Beetz nie otrzymała żadnej propozycji od strony Marvel Studios. Poniżej możecie znaleźć fragment wypowiedzi Zazie Beetz w wywiadzie dla Collider.

Nie, nic nie słyszałam [o powrocie Domino]. Z chęcią chciałabym ożywić tę rolę. To zawsze było czymś, co potencjalnie miało się zdarzyć. Nie prowadziłam żadnych rozmów na ten temat. Ale jestem zainteresowana. Nie tylko chicałabym ożywić tę rolę, ale także znaleźć sposób, aby zrobić film o Domino, czy coś w tym stylu. Zobaczymy co się stanie, ale nie prowadziłam żadnych rozmów.

Domino na pewno była jedną z najciekawszych postaci wprowadzonych przez obie części Deadpoola. Trudno by było teraz zobaczyć tę postać bez Zazie Beetz. Aktorka naprawdę pasuje do tej roli, a co najważniejsze naprawdę lubi tę postać. Wydaje mi się, że jeśli Marvel Studios ma w planach wprowadzić Domino do MCU, to Zazie Beetz będzie ich najlepszym wyborem. Na ten moment nic jednak nie można powiedzieć na temat projektu, oprócz tego co zostało wspomniane powyżej.

Źródło: collider.com, YouTube / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe