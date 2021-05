Disenchanted – pierwsze zdjęcie z planu! Poznaj obsadę filmu!

Publikacja zdjęcia pociągnęła za sobą dość ciekawą zabawę. Otóż komentować fotkę zaczęli różni aktorzy, ujawniając tym samym swój angaż w omawianej produkcji. Przykładem jest tutaj Patrick Dempsey czy Maya Rudolph. Pierwszy potwierdził swój udział w kontynuacji w wiadomej roli, druga z kolei zdradziła, że wcieli się w filmową antagonistkę. W odpowiedzi na posty rzeczonych aktorów, wytwórnia Disney ujawniła kolejnych filmowców zaangażowanych w projekt pt. Disenchanted. Do Andalazji zawitają następujące osoby: Gabby Baldacchino, która wcieli się tym razem w postać Morgan, Oscar Nunez, Yvette Nicole Brown, Jayma Mays i Kolton Stewart.

Good morning! Amy Adams and @adammshankman here taking over @DisneyStudios for a bit. Wanted to get a few friends together to tell the story of what ‘ever after’ looks like… pic.twitter.com/IE4vuV4Hkv

Powrót znanych z pierwowzoru głównych postaci, w które wcielili się Adams oraz Dempsey, został już dawno potwierdzony. Niemniej niepewny był udział w kontynuacji Jamesa Marsdena i Idiny Menzel. Jednakże dzisiaj, dzięki zamieszczonym powyżej postom, możemy mieć całkowitą pewność, że rzeczona dwójka odtworzy znane z oryginału postacie w jego sequelu. Cieszycie się? Warto tutaj dodać, że powróci też Morgan. Jednak tym razem zagra ją Gabby Baldacchino, ponieważ Rachel Covey nie jest już wystarczająco młoda do tej roli. Głównym antagonistą filmu jest postać o imieniu Malvina Monroe. Zagra ją Maya Rudolph. Z kolei Yvette Nicole Brown i Jayma Mays wcielą się w drugoplanowych, filmowych złoczyńców.

What’s a good fairy tale without a great villain? I’ll see you in Andalasia my pretties….



Fabuła tym razem skupi się na próbie uratowania przed Monroe bajkowego Królestwa Andalazji. Na pomoc pośpieszą, jak nietrudno się domyślić, Giselle razem ze swoją rodziną. Brzmi ciekawie? Ja myślę! Warto tutaj dodać, że w produkcji podobno pojawi się także Królewna Śnieżka wraz ze swoimi siedmioma krasnoludkami.

The kingdom loves new visitors! Let’s bring @YNB (Yvette Nicole Brown), Jayma Mays, @kolton_stewart and @OscarNunezLA too. Plus, we are SO excited to introduce @gabbaldacchino as Morgan!

Can’t wait for you to see #Disenchanted, coming to @DisneyPlus in 2022! -Amy & Adam pic.twitter.com/27ohIsm1PT

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) May 17, 2021