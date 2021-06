Doctor Strange in the Multiverse of Madness – wyciekła grafika przedstawiająca główne postacie filmu!

Jeden z najbardziej tajemniczych tytułów Marvel Studios – Doctor Strange In the Multiverse of Madness – powoli zaczyna ujawniać więcej sekretów. Dzisiaj otrzymaliśmy grafikę przedstawiającą główne postacie filmu!

Jako że zdjęcia do filmu Doctor Strange In the Multiverse of Madness oficjalnie dobiegły końca, cała obsada i załoga dostała w prezencie bardzo interesującą grafikę. Wyraźnie inspirowana okładkami komiksów Marvela ilustracja, przedstawia cztery główne postacie nadchodzącej produkcji Marvel Studios. Mowa o Scarlet Witch, Wongu, Miss America, no i oczywiście Doktorze Strange’u. Warto jednak wspomnieć o kostiumie tytułowego bohatera. Wygląda na to, że Strange w końcu przywdzieje strój bardzo przypominający ten z komiksów Marvela!

Happy Friday! Here's a piece of official art from #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness, given as a gift to the cast and crew…. pic.twitter.com/OjNCDdEdoo — Adam Khan (@Adam_Khan100) June 4, 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ma być powiązany z serialem WandaVision. Pojawi się w nim zresztą sama Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch. Oprócz niej w filmie powróci Benedict Cumberbatch jako Doktor Strange oraz Rachel McAdams jako Christine Palmer. Na stołku reżyserskim zasiądzie Sam Raimi (trylogia Spider-Man), a muzykę do filmu skomponuje Danny Elfman (Spider-Man, Batman).

Data premiery filmu została zaplanowana na 25 marca 2022 roku.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe