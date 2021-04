Doctor Strange In the Multiverse of Madness – zdjęcia do filmu już niedługo dobiegną końca!

Doctor Strange In the Multiverse of Madness jest zdecydowanie jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów Marvela. Wygląda na to, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby produkcja wyszła na czas.

Kevin Feige w niedawnym wywiadzie dla kanału The Undefeated, wspomniał o tym, że film Doctor Strange In the Multiverse of Madness, jest już w ostatnim tygodniu kręcenia. Tematem przewodnim wywiadu był serial Falcon i Zimowy Żołnierz, ale na sam koniec Feige wtrącił to zdanie:

Jestem w Londynie na planie Doktora Strange’a 2 na ostatni tydzień [kręcenia] i Lizzie jest tutaj, pracując non-stop od zakończenia zdjęć do WandaVision do wkroczenia na plan Doktora Strange’a 2.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ma być powiązany z serialem WandaVision. Pojawi się w nim zresztą sama Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch. Oprócz niej w filmie powróci Benedict Cumberbatch jako Doktor Strange oraz Rachel McAdams jako Christine Palmer. Na stołku reżyserskim zasiądzie Sam Raimi (trylogia Spider-Man), a muzykę do filmu skomponuje Danny Elfman (Spider-Man, Batman).

Premiera filmu nastąpi 24 marca 2022 roku.

