Dwie nominacje do Oscara dla rumuńskiego filmu dokumentalnego HBO Europe Kolektyw dostępnego w HBO GO

Rumuński film dokumentalny Kolektyw (Collective), będący koprodukcją HBO Europe, został wyróżniony nominacją do tegorocznej Nagrody Akademii w dwóch kategoriach – najlepszy film zagraniczny oraz najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny.

Produkcja, wyreżyserowana przez wielokrotnie nagradzanego filmowca Alexandra Nanau, jest zapisem wydarzeń, do których doszło w ciągu pierwszego roku po tym tragicznym wydarzeniu. Pożar, w którym zginęło 27 osób, a 180 zostało rannych, był ogólnonarodową tragedią. Kiedy niedługo potem kolejne ofiary poparzeń zaczęły umierać w szpitalach od ran, które nie zagrażały ich życiu, jeden z lekarzy poinformował o tym zespół dziennikarzy śledczych. Jak po nitce do kłębka, dziennikarze zaczęli odkrywać kolejne oszustwa w służbie zdrowia.

Ogromnie cieszę się, że ‘Kolektyw’ został doceniony. Mamy w HBO Europe jużdługą tradycję współpracy zAlexandrem Nanau, to nasz trzeci wspólny projekt. Obserwowanie rozwoju zawodowego Alexandra w ostatnich latach było dla mnie niesamowite. Stał się on prawdziwym mistrzem narracji bazującej na obserwacji.Alexander jest niesamowicie pracowityi jest przy tym perfekcjonistą. To do tego człowiek o niezwykle wysokich standardach etycznych.Szczerze cieszę się z tego ogromnego sukcesu wspólnie z nim, jak i całym naszym zespołem. Jeszcze kilka lat temu nominacja do Oscara dla filmu wschodnioeuropejskiego wydawała się nieosiągalnym celem. Jestem dumna, że ‘Kolektyw’ jest dowodem na to, że warto marzyć– skomentowała Hanka Kastelicová, koproducentka filmu Kolektyworaz VP Documentaries, HBO Europe.

Bardzo się cieszę razem z Alexandrem i całym zespołem zaangażowanym w prace nad filmem ‘Kolektyw’. Nominacja do Oscara to jedna z najwyższych form uznania, jakie może zdobyćprodukcja filmowa. Wszyscy w WarnerMedia jesteśmy niezmiernie dumni z tego, co osiągnął ten niezwykle poruszający dokument – powiedział Antony Root, Head of OriginalProduction, WarnerMedia EMEA.