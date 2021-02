Edgar Wright wyreżyseruje nową ekranizację Uciekiniera Stephena Kinga!

Edgar Wright wyreżyseruje dla Paramount Pictures nową ekranizację Uciekiniera autorstwa Stephena Kinga! To nie będzie remake produkcji z 1987 roku, w której zagrał Arnold Schwarzenegger.

Edgar Wright napisze scenariusz do filmu wraz z Michaelem Bacallem. Obaj twórcy pracowali również nad filmem Scott Pilgrim kontra świat. Jednym z producentów filmu będzie także Simon Kinberg, który pracował przy kilku produkcjach uniwersum X-Men.

Opis książki:

Historia dzieje się w USA w roku 2025, kiedy to etatyzm i telewizyjne programy rozrywkowe wymknęły się spod kontroli. Panują olbrzymie różnice pomiędzy tymi „co mają” i tymi „co nie mają” – obie warstwy społeczne mają oddzielne waluty. Bohaterem powieści jest Ben Richards; jego 18-miesięczna córeczka ma zapalenie płuc, a ojca nie stać na lekarstwo. W akcie desperacji Richards zgłasza się do stacji telewizyjnej Free-Vee, która ma w swej ofercie takie teleturnieje jak: Treadmill to Bucks (treadmill to drewniany bal zanurzony w wodzie, na którym trzeba się utrzymać), w którym mogą brać udział jedynie osoby zagrożone zawałem serca. Drugi show to „Przepłyń obok krokodyli” – nazwa dokładnie oddaje zadanie stojące przed zawodnikiem. Ben Richards po serii dokładnych testów, zarówno fizycznych jak i psychologicznych dostał się do „Uciekiniera” – tu wygrana jest najwyższa, zwycięstwo to życie w luksusie, porażka to śmierć. Jak mówi producent teleturnieju Richardsowi, w ciągu sześciu lat nikt nie przeżył dłużej niż tydzień..

