Gal Gadot wywołuje kontrowersje po przerwaniu milczenia w sprawie konfliktu w Izraelu i Palestynie

Uważana przez wielu za największą gwiazdę Izraela, Gadot często wypowiada się na tematy związane ze swoją ojczyzną. Podczas konfliktu Izrael-Gaza w 2014 roku aktora zamieściła na Facebooku zdjęcie wspierające Izraelskie Siły Obronne, które spotkało się z mieszaną reakcją. Ale teraz napięcia między Izraelem a Palestyną ponownie nasilają się w związku z niedawnymi eksmisjami Palestyńczyków we Wschodniej Jerozolimie. Gadot wydał oświadczenie w sprawie niedawnej przemocy, które natychmiast wywołało reakcję fanów.

Serce mi pęka. Mój kraj jest w trakcie wojny. Martwię się o moją rodzinę, o moich przyjaciół. Martwię się o ludzi. To błędne koło poszło za daleko. Izrael zasługuje na to, by żyć jako wolny i bezpieczny naród. Nasi sąsiedzi zasługują na to samo. Modlę się o ofiary i ich rodziny oraz zakończenie tej niewyobrażalnej wrogości. Także modlę się o to, by głowy państw doszły do porozumienia, byśmy mogli żyć w pokoju. Modlę się o lepsze dni.