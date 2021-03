Ghost of Tsushima – reżyser trylogii John Wick stworzy filmową adaptację gry!

Ghost of Tsushima wraz z premierą w tamtym roku zgarnęło naprawdę dużo świetnych ocen od fanów, jak i krytyków. Gra stała się jednym z najlepszych tytułów na PS4. Jako że produkcja przyciągnęła uwagę tylu graczy, Sony postanowiło, że stworzy film na podstawie gry Sucker Punch Productions!

Film na podstawie gry Ghost of Tsushima zostanie wyreżyserowany przez Chada Stahelskiego, znanego głównie za trylogię filmów John Wick. Na ten moment nie wiadomo, na kiedy zaplanowano premierę adaptacji, ale raczej nie nastąpi to zbyt szybko. Wiadomo jednak, że adaptacja będzie bazować się na historii głównego bohatera z gry – Jina Sakai. Nie wiemy za to, czy będzie to dokładnie ta sama historia, czy może film wprowadzi nowe wątki, tak samo jak nadchodzący serial The Last of Us, który w pewnych aspektach będzie się różnić od gry.

Zwiastun gry Ghost of Tsushima:

Opis gry: