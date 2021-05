Halloween Kills – Michael Myers na nowym zdjęciu kontynuacji!

Magazyn Empire udostępnił niedawno jedne z kolejnych zdjęć Michaela Myersa z filmu Halloween Kills. Tym razem nie ma płonącego domu, ale zdjęcie i tak mrozi krew w żyłach. Niestety na ten moment musimy zadowolić się tylko tym zdjęciem. Na nowego slashera poczekamy sobie jeszcze kilka miesięcy, gdyż premiera (jak to przystało) została zaplanowana na październik.

Michael Myers is back and out for blood (as ever) in @blumhouse's slasher sequel #HalloweenKills – coming to UK cinemas from 15 October. Here's an exclusive new image from the movie #EmpireBackToCinemas pic.twitter.com/TYyPqhKLjW

— Empire Magazine (@empiremagazine) May 14, 2021