Horyzont. Rozdział 1 Kevina Costnera podbija Cannes. Reżyser pracuje już nad kolejną częścią

Na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes, wśród blasku i tętniących życiem premier, Kevin Costner podzielił się ekscytującymi informacjami na temat swojego najnowszego ambitnego projektu filmowego zatytułowanego Horyzont. Rozdział 1. Aktor nie tylko zagrał w nim jedną z głównych ról ale także go finansuje.

W zabawnej rozmowie ze Stevem Weintraubem z serwisu Collider, Costner ujawnił, że rozpoczął już zdjęcia do trzeciej części swojej czteroczęściowej sagi. Aktor, znany ze swojego zaangażowania w szeroko zakrojone opowieści, co pokazał wcześniej w swoich epickich produkcjach takich jak Tańczący z wilkami, Wodny świat czy Wysłannik przyszłości, omówił finansowe aspekty realizacji projektu na tak wielką skalę:

Cóż, trzeba włożyć w to prawdziwe pieniądze. Właśnie to musiałem zrobić. Kiedy stąd wyjadę, wystąpię w talk-show Jimmy'ego Kimmela, a potem wracam do pracy i będę pracować tak długo, jak tylko mogę.