House of Gucci – Jared Leto w imponującej charakteryzacji!

Jared Leto jest znany z imponujących metamorfoz oraz ze swojego zaangażowania w odgrywane role. Zdjęcia z planu House of Gucci ukazują aktora w kolejnej szokującej charakteryzacji, która sprawia, że ciężko go rozpoznać.

Jared Leto słynie z drastycznych zmian wyglądu oraz zaangażowania w role. Od wczoraj na HBO GO jest dostępna Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, w której aktor poddał się niemałej metamorfozie dla roli Jokera. I wszystko wskazuje na to, że Leto przeszedł kolejną ogromną transformację w filmie Rideley’a Scotta. House of Gucci przedstawi historię morderstwa Maurizio Gucciego oraz opowie o tym, jak jego żona zaplanowała zabójstwo małżonka. Produkcja jest obecnie filmowana we Włoszech. Niedawno opublikowaliśmy zdjęcia, na których widać Adama Drivera oraz Lady Gagę na planie filmu. Teraz do sieci trafiły fotografie, na których widać oszałamiającą transformację Leto.