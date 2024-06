Hugh Jackman i Jodie Comer w świecie Robin Hooda. Aktor dołącza do obsady filmu The Death of Robin Hood

Jak ujawnił portal Deadline, trwają prace nad filmem The Death of Robin Hood. Do obsady w głównej roli dołączył Hugh Jackman, któremu partnerować będzie Jodie Comer.

Reżyserem i scenarzystą obrazu jest Michael Sarnoski. Artysta ma w swoim dorobku takie tytuły jak Świnia oraz Ciche miejsce: Dzień pierwszy. Pracuje również przy trzeciej części serii Ciche miejsce. W ekipie producenckiej znalazł się z kolei Aaron Ryder, który miał już okazję pracować z Hugh Jackmanem przy filmach Prestiż oraz Reminiscencja.

The Death of Robin Hood ma być mrocznym spojrzeniem na bohatera średniowiecznych angielskich legend. Główny bohater filmu będzie zmagał się ze swoją przeszłością pełną kradzieży i morderstw, jednocześnie będąc rannym i na łasce tajemniczej kobiety, która oferuje mu szansę na zbawienie.

Prace na planie filmu mają rozpocząć się w lutym 2025 r. Obraz w pełni finansuje firma Lyrical Media. Wśród producentów widowiska znaleźli się wspomniany Aaron Ryder i Andrew Swett, reprezentujący Ryder Picture Company oraz Alexander Black z Lyrical Media. Jon Rosenberg i Natalie Sellers będą producentami wykonawczymi. Dołączą do nich Rama Gottumukkala, Michael Sarnoski, oraz Hugh Jackman.

Producenci o The Death of Robin Hood

Twórca The Death of Robin Hood tak wypowiedział się na temat możliwości nakręcenia filmu:

To niesamowita szansa by pokazać tego kultowego bohatera na nowo i opowiedzieć świeżą i oryginalną historię Robin Hooda. Bardzo istotne było zagwarantowanie sobie idealnej obsady, która wcieli w życie wizję ze scenariusza. Jestem szalenie podekscytowany i wierzę, że Hugh i Jodie opowiedzą tę historię w mocny i znaczący sposób.

Producenci filmu Aaron Ryder i Andrew Swett dodali z kolei:

To nie jest historia Robin Hooda, którą wszyscy znamy. Zamiast tego Michael stworzył bardziej przyziemną i ekspresywną wizję. Dzięki Alexandrowi Blackowi i naszym przyjaciołom z Lyrical Media oraz Ramie i Michaelowi świat pokocha Hugh i Jodie w tym widowisku.

Alexander Black, przedstawiciel Lyrical Media powiedział jak wszyscy są podekscytowani tym projektem:

Jesteśmy zachwyceni tym, że możemy być częścią tego bardzo specjalnego projektu, a także szansą pracy z takim wizjonerem jak Michael, fenomenalną obsadą z Hugh i Jodie oraz producentami i naszymi częstymi współpracownikami Aaron Ryderem i Andrew Swettem.

Najbliższe plany Jackmana i Comer

Popyt na usługi Hugh Jackman zdaje się nie mieć końca. Australijskiego aktora już w lipcu zobaczymy w zapowiadającym się jako największy letni hit filmie Deadpool & Wolverine. W ostatnich latach można było go zobaczyć również na deskach Broadwayu w musicalu The Music Man. W 2023 r. aktor gościnnie zagrał również w animowanych serialach Rick i Morty oraz Koala Man.

Jodie Comer po sukcesie serialu Obsesja Eve jest jednym z najgorętszych hollywoodzkich nazwisk. Przewija się w zasadzie w informacjach o castingach większości widowisk. Już w sierpniu będziemy mieli okazję zobaczyć Brytyjkę w nowym filmie Jeffa Nicholsa Motocykliści. Jej głos możemy z kolei usłyszeć w grze Alone in the dark, która miała premierę w marcu 2024 r. Obecnie pracuje na planie 28 lat później Danny'ego Boyle'a

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: kolaż zdjęć