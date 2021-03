In The Heights – dwa nowe zwiastuny musicalu twórców Hamiltona!

Pojawiły się dwa nowe zwiastuny filmu In The Heights adaptacji przebojowego broadwayowskiego musicalu Lin-Manuela Mirandy i Quiary Alegrii Hudes. Jest to bardzo osobista opowieść o społeczności zamieszkującej nowojorskie Washington Heights. Musical miał swoją premierę na Broadwayu w 2008 roku i zdobył 4 nagrody Tony. Godny uwagi jest fakt, że również w kategorii najlepszy musical.

Film wyreżyserowany przez Jona M. Chu pierwotnie miał mieć premierę w czerwcu 2020 roku. Jednak przez pandemię premiera została przesunięta na następny rok. Film zadebiutuje 18 czerwca 2021 roku, jako jedna z produkcji Warner Bros, która będzie miała swoją premierę zarówno na HBO Max jak i w kinach.

Warner Bros wypuściło nie jeden a dwa zwiastuny filmu. Istotne jest, że oba pokazują jedne z najbardziej znanych piosenek. Jednak najważniejsze, jest że oba energicznie wprowadzają widzów w świat Washington Heights.

Z czerwcową datą premiery In The Heights zapowiada się na muzyczne wydarzenie lata. Co ciekawe, to właśnie Hamilton sięgnął po ten tytuł w zeszłym roku. Jednak to historia z Washington Heights zyska nową przewagę, gdy będzie grany w kinach, które wydają się idealnym miejscem do widowiskowych scen musicalu. Bez wątpienia dla wszystkich, którzy pokochali Hamiltona, In The Heights to pozycja obowiązkowa do obejrzenia.

Źródło: screenrant.com / Ilustracja wprowadzająca: fot. Warner Bros