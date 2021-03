In The Heights – premiera odbędzie się w innym terminie!

In The Heights trafi do kin oraz na HBO Max wcześniej niż się spodziewano. Adaptacja przebojowego musicalu Lin-Manuela Mirandy ma się odbyć 11 czerwca a nie 18. Rezyser Jon M. Chu podzielił się tą wiadomością na Twitterze

Surprise. We coming to Theaters one week earlier!!! There has been so much demand since our trailer release this week that we decided to get it out to you sooner. Let’s gooooooooooooo!!!! See you soon. JUNE 11th 2021. https://t.co/P5NB6z3INB

— Jon M. Chu (@jonmchu) March 19, 2021