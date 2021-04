Indiana Jones 5 – Phoebe Walller-Bridge dołączyła do obsady! John Williams powróci jako kompozytor

Phoebe Walller-Bridge, aktorka znana z takich produkcji jak Han Solo: Gwiezdne wojny – historie czy Fleabag dołączyła do obsady piątego filmu z serii Indiana Jones! Co więcej, John Williams skomponuje muzykę do filmu!

Konto Indiana Jones poinformowało dzisiaj świat, że Phoebe Walller-Bridge stanie u boku Harrisona Forda w filmie Indiana Jones 5! Aktorka wcieli się w główną żeńską postać filmu. To jednak nie koniec dobrych informacji, gdyż dodatkowo dowiedzieliśmy się, że słynny kompozytor John Williams powróci do serii! Kompozytor skończył z Gwiezdnymi Wojnami, ale wygląda na to, że współpraca z Lucasfilm nadal trwa.

A new #IndianaJones adventure begins July 29, 2022. Phoebe Waller-Bridge joins the cast alongside Harrison Ford in the fifth installment of the iconic franchise. The inimitable John Williams will also return to score the film. pic.twitter.com/OrYJHNY6Ys — Indiana Jones (@IndianaJones) April 9, 2021

Materiały do Indiana Jones 5 płynnie przeskakiwały z rąk do rąk. Reżyserem miał być Stephen Spielberg, zastąpiony ostatecznie przez Jamesa Mangolda. Natomiast scenariusz to już zupełny rollercoaster. David Koepp – pracujący także przy Królestwie Kryształowej Czaszki – pierwotnie przejął skrypt, by następnie dostał go Jonathan Kasdam, aż wreszcie koniec końców na powrót dostał go znów ten pierwszy. Już teraz można powiedzieć, że film przeszedł wyboistą drogę.

Premiera filmu została zaplanowana na 29 lipca 2022 roku.

