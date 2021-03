John Stewart miał pojawić się w Lidze Sprawiedliwości?!

Liga Sprawiedliwości po prawie 4 latach walki, wreszcie trafiła w nasze ręce w tej właściwej formie. Większość fanów i krytyków jest zachwycona dziełem Snydera. Jako że jesteśmy już po premierze filmu, otrzymujemy coraz więcej informacji na temat innych pomysłów reżysera na film. Dzisiaj poznaliśmy bardzo ciekawą zmianę w zakończeniu Ligi Sprawiedliwości.

Ci, co widzieli już Ligę Sprawiedliwości Zacka Snydera wiedzą, że na końcu filmu pojawia się znany fanom komiksów DC, Martian Manhunter. Zack Snyder wyjawił jednak, że jego pomysł na zakończenie było trochę inne. Mianowicie, w zakończeniu Ligi Sprawiedliwości miał pojawić się John Stewart jako członek Korpusu Zielonych Latarni! W wywiadzie dla Vanity Fair miał to do powiedzenia:

Nakręciliśmy wersję tej sceny z Zieloną Latarnią, ale studio naprawdę ze mną walczyło i powiedziało, „Naprawdę nie chcemy, żebyś pracował nad Zieloną Latarnią…” Więc zwarliśmy umowę, i pozwolili mi zrobić to… Mówili „Mamy plany co do Johna Stewarta i sami chcemy to ogłosić.” Więc ja odpowiedziałem „w porządku, dam wam to”. Więc [Martian Manhunter] był kompromisem.

Zack Snyder miał także plany, aby wprowadzić Ryana Reynoldsa do DCEU jako Hal Jordan, czyli kolejny członek Korpusu Zielonej Latarni. Postać prawdopodobnie pojawiłaby się w tej samej scenie co John Stewart. Niestety (a może stety) otrzymaliśmy Martiana Manhuntera. Wygląda jednak na to, że aktor do roli Stewarta został wybrany, a Warner Bros. ma większe plany co do postaci. Na ten moment pozostaje nam czekać na więcej informacji na temat serialu o Zielonych Latarniach.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera (ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE) miało swoją premierę 18 marca zarówno w amerykańskim serwisie HBO Max, jak i wszystkich serwisach HBO, w tym HBO GO dostępnym w Polsce.