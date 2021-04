Joss Whedon chciał zrujnować karierę aktorską Gal Gadot?

Można powiedzieć, że relacje Jossa Whedona z aktorami z Ligi Sprawiedliwości, nie były zbyt pozytywne. Jak już wiadomo, Ray Fisher został potraktowany jak śmieć na planie filmowym. Wygląda jednak na to, że nie tylko kariera Fishera była zagrożona.

The Hollywood Reporter niedawno w raporcie podzieliło się kolejną ciekawą informacją dotycząca problemów aktorów, z Ligi Sprawiedliwości, z Jossem Whedonem. Wygląda na to, że to trudna i nieprzyjemna praca z Whedonem nie dotyczyła tylko Raya Fishera. Źródła THR odkryły, że cała główna obsada miała konflikt z reżyserem. Co więcej, Gal Gadot, która wciela się w Wonder Woman, otrzymała groźby od strony Whedona. Aktorka miała wątpliwości co do filmu i zmiany w charakterze Wonder Woman. Największy konflikt powstał jednak z powodu kwestii dialogowych, których Gal Gadot nie chciała przeczytać. Jeden ze świadków tej sytuacji opisał ten konflikt tymi słowami:

Joss chełpił się tym, że zajął się Gal. Powiedział jej, że to on jest autorem, a ona się zamknie, wypowie kwestie i on może spowodować, że ona będzie wyglądała wyjątkowo głupio w tym filmie.

Gal Gadot i reżyserka Wonder Woman, Patty Jenkins „prowadziły bitwę” z Whedonem, aż w końcu doszło do spotkania z Kevinem Tsujiharą, tamtejszym prezesem i dyrektorem generalnym Warner Bros. Gadot tak wypowiedziała się na temat tej sytuacji:

Miałam swoje problemy z [Whedonem], ale Warner Bros.zajęło się tym w odpowiednim czasie.

Jak wiadomo kariera Gal Gadot i reszty obsady filmu Liga Sprawiedliwości idzie w dobrym kierunku, a wersja kinowa filmu została zmieciona przez wersję reżyserską Zacka Snydera.

Źródło: hollywoodreporter.com / Ilustracja wprowadzenia: Warner Bros.