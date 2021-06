Jurassic World: Dominion – pierwszy plakat i zdjęcie z finałowej części! Wkrótce zwiastun!

Oficjalny plakat filmu Jurassic World: Dominion właśnie trafił do sieci! Prezentuje się on naprawdę ładnie, ale to nie to jest najważniejsze. Otóż jak możecie zauważyć, poniższy plakat promuje specjalną zapowiedź, która zostanie ukazana przed seansem Szybcy i wściekli 9 w kinach IMAX!

It all started here. Be the first to see an exclusive extended preview of #JurassicWorldDominion only on @IMAX screenings of #F9. pic.twitter.com/8Dncf3nm7X

— Jurassic World (@JurassicWorld) June 9, 2021