Już niedługo Dzień Gwiezdnych Wojen!

Wielu nie wie jak świętować Dzień Gwiezdnych Wojen w pandemicznych realiach. Ten artykuł rozwieje ich wszelkie wątpliwości.

4 maja każdego roku to wielkie święto dla fanów popkultury. Jest to bowiem Dzień Gwiezdnych Wojen. A dlaczego akurat ten dzień? Wszystko przez pewną grę słowną. Jeden z najbardziej znanych cytatów z uniwersum stworzonego przez Georga Lucasa to Niech Moc będzie z Tobą, po angielsku jest to May the Force be with You. Zwrot ten brzmi bardzo podobnie do May the 4th be with You. Maj jest również bardzo ważny dla fanów Gwiezdnych Wojen, ponieważ wszystkie epizody od 1 do 6 miały premierę w tym właśnie miesiącu. Wydawało by się, że nie ma jak hucznie obchodzić tego dnia, oczywiście poza seansem uniwersum w domu. Stwierdzenie to nie jest jednak prawdą. Opolski Fanklub Star Wars drugi rok z rzędu organizuje wydarzenie Star Wars Day w Opolu, ale online. Całe wydarzenie można przeżywać ze swojego ulubionego fotela, na swoim ulubionym ekranie. Czy nie jest to wyjątkowo niepowtarzalna okazja? A wraz z wydarzeniem wiele prelekcji, konkursów, a także rozmów z różnymi gośćmi, związanymi z niesamowitym uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wszystkie najważniejsze informacje będą stopniowo aktualizowane w wydarzeniu na Facebooku. Na ten moment jednak najbardziej istotne dane dane to 4 maja 2021, godzina 17.

W tym roku Movies Room będzie patronem medialnym wydarzenia.

Ilustracja wprowadzenia: fot. Brian McGowan on Unsplash