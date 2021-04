Kanye West bohaterem nowego dokumentu Netflixa!

Kanye West zostanie bohaterem nowego filmu dokumentalnego Netflixa. Produkcja obejmie m.in. śmierć jego matki i nieudaną kandydaturę na prezydenta.

Film, do tej pory bez tytułu, będzie zawierał niepublikowane wcześniej prywatne nagrania Westa oraz materiał nakręcony przez ostatnie 21 lat przez Clarence’a „Coodie” Simmonsa i Chike Ozah. To oni wyreżyserowali teledyski Westa Jesus Walks i Through the Wire.

Produkcja ma ukazać się jeszcze w tym roku. Opowie o dwóch dekadach z życia rapera, który niejednokrotnie był uczestnikiem różnych kontrowersji. Nie wiadomo natomiast, czy film ujawni kulisy rozwodu z Kim Kardashian. Kris Jenner zapowiedziała, że szczegóły rozstania pojawią się w Keeping Up With the Kardashians.

Ostatnie dwie dekady dla Westa były pełne wydarzeń. Zasłynął on najpierw jako producent, szczególnie dzięki pracy nad albumem Jay-Z z 2001 roku. Później otrzymał także ogromne uznanie za swoje solowe albumy.

Źródło: The Guardian / Ilustracja wprowadzenia: Wikimedia Commons