Kosmiczny mecz: Nowa era! Babcia wymiata w najnowszym zwiastunie!

Warto tutaj dodać, że w udzielonym dla Access Hollywood wywiadzie, Don Cheadle wcielający się w głównego antagonistę filmu nieoczekiwanie twierdząco odpowiedział na pytanie jednego z fanów, o wystąp niewątpliwej gwiazdy pierwowzoru – Michaela Jordana w kontynuacji serii. Niemniej chwilę później aktor zreflektował się i stwierdził, że udział sportowca w filmie, „nie będzie taki, na jaki wszyscy liczą”. Dość interesujące stwierdzenie. Pozostaje wiec jedynie czekać do premiery obrazu, a ta już przecież niebawem. Kosmiczny mecz: Nowa era bowiem pojawi się w kinach oraz na platformie HBO Max (jednak tylko przez krótki czas i dla amerykańskich subskrybentów usługi) już od 16 lipca tego roku.

The way I dropped everything to watch this #SpaceJamANewLegacy TV Spot.. so damn excited for this movie😅🥕🐰🏀 pic.twitter.com/jsN96r6muM

— Cris Parker (@3CFilmReview) May 17, 2021