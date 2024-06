Legendarna seria Pogromcy Duchów powraca! Zobacz najnowszą część w swoim domu!

Kultowa seria, stworzona przez Dana Aykroyda, która stała się nieodłączną częścią kanonu popkultury. Pierwsze dwie części filmu z lat 80-tych znalazły się na 28 miejscu rankingu American Film Institute wśród najlepszych amerykańskich komedii w historii kina. W najnowszej odsłonie młodzi i oryginalni pogromcy połączą siły, aby ocalić świat przed kolejną epoką lodowcową. Film Pogromcy duchów: Imperium lodu będzie dostępny od 20 maja do kupienia lub wypożyczenia w serwisach: Amazon Prime, Google Play, iTunes, Netia Go, P4, Polsat Box Go, Premiery Canal+, Rakuten oraz usłudze VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa.

Ilustracja główna: @ 2024 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved

W filmie Pogromcy duchów: Imperium lodu rodzina Spenglerów powraca do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło – do kultowej nowojorskiej remizy strażackiej – aby połączyć siły z oryginalnymi pogromcami duchów. Starzy wyjadacze zbudowali ściśle tajne laboratorium badawcze, żeby skuteczniej walczyć z duchami. Kiedy odkrycie starożytnego artefaktu uwalnia armię duchów, która wywołuje śmiertelne zagrożenie w mieście, nowi i starzy pogromcy duchów muszą połączyć siły, aby chronić swój dom i ocalić świat przed drugą epoką lodowcową.

- Nie ma to jak włożyć w coś swoje ręce i zbudować historię od podstaw z udziałem tych legendarnych aktorów – powiedział reżyser i współscenarzysta Gil Kenan dla „USA Today”.

Pogromcy duchów: Imperium lodu zarobili do dziś prawie 200 milionów dolarów na całym świecie. Za reżyserię odpowiadał Gil Kenan (Straszny dom). W najnowszej części filmu zobaczymy aktorów z oryginalnych części: Dana Aykroyda, Erniego Gudsona i Billa Murraya. Obok nich wystąpili Carrie Coon (Fargo), Paul Rudd (Ant-Man), Finn Wolfhard (Stranger things), Mckenna Grace (Kapitan Marvel) i Emily Alyn Lind (Plotkara).

Film Pogromcy duchów: Imperium lodu będzie dostępny od 20 maja do kupienia lub wypożyczenia w serwisach: Amazon Prime, Google Play, iTunes, Netia Go, P4, Polsat Box Go, Premiery Canal+, Rakuten oraz usłudze VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa.

Źródło: informacja prasowa