Liga Sprawiedliwości – Dlaczego Zack Snyder zatrudnił Jareda Leto?

Już w czwartek premiera Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera. Reżyser zdradza, dlaczego zatrudnił Jareda Leto do roli Jokera.

Zack Snyder dodatkowo wyjaśnił, dlaczego przywrócił Jareda Leto do swojej wersji Ligii Sprawiedliwości. Oryginalna opowieść Snydera, miała być częścią trylogii, która powiązana była z pięcioma filmami DCEU. Niestety, Snyder ostatecznie przerwał prace z powodu osobistej tragedii. Joss Whedon dokończył pierwszą wersje filmu, lecz niestety nie była to wizja Snydera.

Snyder niedawno rozmawiał z NYT, na temat tego, co dodał do nowej wersji filmu. Te dodatki obejmowałyby rozszerzoną retrospekcję Cyborga, Darkseida i oficjalne wprowadzenie Manhuntera. Zapytano go także o to, dlaczego zdecydował się przywrócić aktorów takich jak Leto. Oto, co powiedział Snyder:

Dodałem go, ponieważ miał to być ostatni film, jaki zrobię dla DCU, a cały ten filmowy wszechświat bez spotkania Batmana i Jokera był po prostu dziwny. Jared [Leto] i ja odbyliśmy kilka rozmów na ten temat. Wspomniałem o tym Benowi [Affleckowi] i pomyślałem: Ben, zróbmy to w moim domu. Mógłbym to zrobić na podwórku.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera (ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE) będzie mieć swoją premierę 18 marca zarówno w amerykańskim serwisie HBO Max, jak i wszystkich serwisach HBO, w tym HBO GO dostępnym w Polsce.