Liga Sprawiedliwości w czerni i bieli? Oczywiście, że tak!

Pomimo stosunkowo niewielkich fanfar z góry, HBO Max właśnie wypuściło w serwisie streamingowym Justice Is Grey czyli czarno-białą wersję Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera. Przedstawiona w czerni i bieli wersja z pewnością nie będzie dla wszystkich, ale jest to preferowana przez Snydera wersja czterogodzinnego filmu (co prawdopodobnie sprawi, że będzie to pozycja obowiązkowa dla zagorzałych fanów filmowca). W przeszłości opisywał ten zabieg jako

Patrząc na rozszerzony klip poglądowy poniżej, efekty wizualne wydają się być trochę mętne, ale prawdopodobnie będą bardziej imponujące w 4K. Snyder wcześniej zasugerował, że ta wersja będzie zawierała więcej Jokera Jareda Leto.

For years, the #SnyderCut existed in black and white and shown only to a select few.

Zack Snyder's Justice League: #JusticeIsGray, a black and white version of the film, is now streaming on @HBOMax in 4K UHD, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos on supported devices. pic.twitter.com/3c40221N27

— Zack Snyder's Justice League (@snydercut) March 25, 2021