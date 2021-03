Liga Sprawiedliwości – Wersja Snydera lepsza? Mamy pierwsze recenzje!

Cóż, Liga Sprawiedliwości Jossa Whedona nie była najlepszym filmem. Na dniach premiera Wersji Snydera, która jest… lepsza niż oryginał! Rotten Tomatoes, to portal, który zbiera recenzje filmów. Obecnie Liga Snydera ma ocenę aż 73%!

Early reviews are in for #ZackSnydersJusticeLeague – currently it's #Fresh at 73% on the #Tomatometer, with 81 reviews: https://t.co/b8mzKyQSu0 pic.twitter.com/S3XdqjIDbh

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) March 15, 2021