Liga Sprawiedliwości – Zack Snyder zdradza, kto miałby być antagonistą w sequelu

W niedawnym wywiadzie, Zack Snyder wypowiadał się na temat planów na przyszłość. Wspomniał o Lidze Sprawiedliwości 2 i antagoniście, którym miał być Edward Nygma, czyli Pan Zagadka! Dodatkowo, Pan Zagadka poza konfrontacją z Batmanem, miał współpracować z Lexem Luthorem!

Zack Snyder promuje swoją nadchodzącą wersję Ligi Sprawiedliwości i chociaż przyznał, że kontynuacja jest wysoce nieprawdopodobna, filmowiec miał kiedyś zaplanowane dwie kontynuacje. To miał być dwuczęściowy epos z udziałem Darkseida, podróży w czasie, osi czasu Mrocznego Rycerza, a nawet klasycznego złoczyńcy Pana Zagadki. Rozmawiając z Beyond The Trailer, Snyder ujawnił, że były wstępne rozmowy na temat Edwarda Nygmy jako wroga Bena Afflecka w drugiej części Ligi.

W tamtym momencie Ben [Affleck] rozważał to, ale nie sądzę, żeby jeszcze się zaangażował w reżyserowanie tego filmu. To było tak wcześnie. Podobał mi się pomysł współpracy Nygmy i Luthora. Pomyślałem, że byłoby to całkiem fajne rozwiązanie. Podróż Batmana w tej części filmu polega na próbie ustalenia, co zamierza Lex. Więc wyśledziłby go do tego miejsca, w którym pracował. To jak filmowy moment, w którym podąża się śladami tajemnicy, aby ją odkryć.